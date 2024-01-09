Milyonların konuştuğu o dansın kamera arkasında neler yaşandı? İşte provanın kamera arkası görüntüleri…

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Yılmaz Erdoğan’ın, kendi yazdığı senaryosu ile yıllar sonra ekranlara dönüş yapacağı İnci Taneleri dizisinin ‘Dilber’li tanıtım filmi, sosyal medyada 30 milyonun üzerinde izlenerek bir rekora imza attı.

30 MİLYONDAN FAZLA TIKLANDI

Günlerce konuşulan tanıtımda Dilber karakterini canlandıran Hazar Ergüçlü’nün dans performansından övgü ile bahsedildi. Sosyal medya kullanıcılarının da kendi arasında binlerce kez paylaştığı tanıtım bir anda Türkiye’nin gündemine oturdu. Hazar Ergüçlü’nün bu dansa kiminle çalıştığı ise herkeste merak uyandırdı.

O DANSIN ARKASINDA YETENEKLİ BİR DANSÇI VE OYUNCU VAR

Hazar Ergüçlü’nün dizideki rolünün en önemli bölümlerinden olan pavyondaki dans sahneleri için adeta kampa girerek özel ders aldığı ortaya çıktı. Anadolu Ateşi’nde de eğitmen ve dansçı olarak uzun yıllar görev alan oyuncu Elif Erol’dan ders alan Hazar Ergüçlü’nün prova görüntüleri ilk kez Kanal D Ana Haber’de ekrana geldi. Hazar Ergüçlü, ‘Dilber’ için haftanın en az dört gününü ve uzun saatlerini çalışmalara ayırdı. Dans eğitiminin yanı sıra ‘zil’ çalmayı da öğrenen Ergüçlü, Elif Erol ile uzun saatler süren provalar yaparak karakterin tüm mimiklerine kadar çalıştı. Hatta güzel oyuncu kendi sosyal medya hesabından Elif Erol ile bir de fotoğraf paylaştı. Dizideki tüm dans koreografileri kendisine ait olan Elif Erol oyuncu olarak da kadroda yer alıyor. Elif Erol, Ergüçlü ile pavyon sahnelerinde yer alan diğer oyunculara da dans, ifade ve mimik dersi veriyor. Ergüçlü’nün Elif Erol ile çalışmaları devam ediyor.

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“YILLADIR BU İŞİ YAPIYORMUŞ GİBİYDİ”

Hazar Ergüçlü’nün Ezo’dan dans dersi aldığına dair çıkan haberlere de noktayı koyan Erkal Sonel “Hazar Ergüçlü Ezo’dan kesinlikle ders almadı. 4 ay kadar BKM’nin profesyonel dans hocası olan Elif Erol, Hazar Ergüçlü’yü çalıştırdı. Hazar Ergüçlü rolünü o kadar iyi oynadı ki sanki yıllardır bu işi yapıyormuş gibi... Bu karakter de kendisine yakışmış“ şeklinde ifade etti.

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BKM dizisinin oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.

‘Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri’ yakında Kanal D’de ekrana gelecek.