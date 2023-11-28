Milyon dolarlık vurgunda yeni detaylar! Mağdur mimar, Seçil Erzan’ı teselli etmiş: Olan oldu

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Yüksek kâr getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 18 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen Şube Müdürü Seçil Erzan’ın davasında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

‘’İYİLİK YAPMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ’’

Müştekilerden İbrahim Kocabaldır Savcılıktaki ifadesinde, Seçil Erzan’ı babası ile arkadaşlığından dolayı tanıdığını belirterek, ‘’Babası Bozcaada’da ev yaptıracaktı, bende mimar olduğum için bu konularda kendisine yardımcı oldum. Pandemi sürecinde babasının vefat etmesinin üzerinden bir müddet zaman geçtikten sonra Seçil Erzan beni aradı, bana ev yapımında çok yardımcı olduğum için bir iyilik yapmak istediğini, bankanın bünyesinde bir fon olduğunu, bu fonun getirisinin çok olduğunu, beni de bu fona dahil etmek istediğini ve fonda ‘Fatih Terim’ gibi ünlü isimlerinde bulunduğunu söyledi.

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Parayı nasıl ulaştıracağımı sorduğumda bana bir Nazlı isminde bir akrabasının gelip alacağını söyledi. Ben ara ara paranın durumunun ne olduğunu soruyordum ancak bana sürekli farklı bahaneler üreterek geçiştirmeye çalıştı. Erzan’ın çalıştığı bankaya gittim ve burada kendisiyle görüşme fırsatım oldu. Burada kendisinden yazılı bir evrak almak istedim. O da bana soruşturma dosyasına sunduğum evrakı verdi. Bu evrakı aldıktan sonra tekrar Çanakkale'ye döndüm’’ şeklinde konuştu.

“VERDİĞİM PARAYI YAZDIM VE SEÇİL ERZAN’A BU KÂĞIDI İMZALATTIM”

Kocabaldır, oyalandığını düşünerek bu kez Çorlu’ya gittiğini ve orada Erzan’ın kaldığı eve girdiğini söyleyerek, ‘’Seçil Erzan bana ‘Ben olayların böyle olmasını istemedim, ben herkesin kazanmasını istedim” dedi. Bende kendisinin çok kötü bir durumda olduğunu görünce teselli etmek amacıyla ‘olan oldu’ şeklinde söylemlerde bulundum. Evden ayrılmadan önce Seçil Erzan’a paramın içerde kaldığını söyleyerek yazılı bir evrak olması için kâğıt kalem istedim. Önümde bulunan kâğıda verdiğim parayı yazdım ve Seçil Erzan’a bu kâğıdı imzalattım. Bu olayların üzerinden bir müddet zaman geçtikten sonra haberlerde futbol camiasından ünlü isimlerinde bu şekilde dolandırıldığını öğrendim’’ ifadelerini kullandı.

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“BARİZ HATALARI FARK ETMEMİŞTİR”

Seçil Erzan ise Kocabaldır’a bu zamana kadar ödeme yapmadığını ifadelerinde belirtti. Bankanın konuya ilişkin inceleme raporunda ise ‘’İbrahim Kocabaldır, Seçil Erzan’ın kendisine verdiği düzmece olduğu anlaşılan form üzerindeki imla hatası, tutar farklılıkları gibi rahatlıkla anlaşılabilecek aldatıcı niteliğe haiz olmayan evraktaki bariz hataları da fark etmemiştir’’ ifadelerine yer verildi.

21 Kasım’da görülen davanın ilk duruşmasında ise mahkeme, 2 sanığın tahliyesine hükmederken, sanık Erzan’ın tutukluluk halinin devamına karar vermişti.