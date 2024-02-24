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Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli’den Berat Gecesi mesajı

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#MHP#DEVLET BAHÇELİ#ANKARA
Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli’den Berat Gecesi mesajı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2024 16:32

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Berat Kandili münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

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Berat Kandili münasebetiyle mesaj yayımlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk-İslam aleminin kandilini kutladı. Bahçeli mesajında “Ramazan-ı Şerifin müjdeleyicisi, ilahi rahmet ve mağfiretin gecesi Berat Kandilimizin manevi arınma için bir fırsat olmasını ümit ve temenni ediyorum. İnsanlığın hasretini çektiği barış, huzur, sükûnet ve güvenliğin tesisiyle birlikte; masum ve mazlum gönüllerin aradığı esenlik ve selametin tezahürünü de yürekten diliyorum. Bu düşüncelerle aziz milletimizin, Türk-İslam aleminin Berat Kandilini kutluyor, nice güzelliklere vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum” ifadelerine yer verdi.

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#MHP#DEVLET BAHÇELİ#ANKARA

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