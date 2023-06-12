Milliyet Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı’dan anneye veda

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Sevim Belovacıklı için dün Gerze ilçesi Gerze Merkez Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Sinop CHP Milletvekili Barış Karadeniz, Gerze Kaymakamı Tekin Dündar, aile yakınları ile çok sayıda kişi katıldı.

Mete Belovacıklı’nın taziyeleri kabul ettiği cenazeye Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören ile çok sayıda işinsanı ve siyasetçi de çelenk gönderdi. Öğle vakti kılınan namazın ardından Sevim Belovacıklı’nın cenazesi, aile mezarlığında eşi Murat Belovacıklı’nın yanına defnedildi.