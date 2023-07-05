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Milli sporcu Mete Gazoz'un, dedesi Osman Gazoz toprağa verildi

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#Mete Gazoz#Osman Gazoz#Cenaze
Milli sporcu Mete Gazozun, dedesi Osman Gazoz toprağa verildi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2023 15:06

Olimpiyat Şampiyonu Milli Okçu Mete Gazoz'un hayatını kaybeden dedesi Osman Gazoz (73), son yolculuğuna uğurlandı.

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Olimpiyat Şampiyonu Milli Okçu Mete Gazoz'un dedesi Osman Gazoz, yaşlılık sebebiyle yaşadığı hastalıklar nedeniyle sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Osman Gazoz'un cenazesi, öğle namazı sonrası Orhan Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Adapazarı Emirdağ Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze namazına, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Olimpiyat Şampiyonu Milli Sporcu Mete Gazoz, yakınları, sevenleri ve birçok kişi katıldı. Mete Gazoz, cenazede taziyeleri kabul etti.

Milli sporcu Mete Gazozun, dedesi Osman Gazoz toprağa verildi

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#Mete Gazoz#Osman Gazoz#Cenaze

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