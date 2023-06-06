Milli savunmada nöbet değişimi! Hulusi Akar görevi Yaşar Güler’e devretti

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Yeni kabinede Milli Savunma Bakanı olarak görevlendirilen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, görevi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan devraldı. Terörle mücadele mesajını veren Güler, “Bugüne kadar olduğu gibi benim görev sürem içerisinde de birinci önceliğimiz artan azim ve kararlılıkla terörle mücadele olacaktır. Ülkemizin huzur ve güvenliğini tehdit eden her türlü terör örgütü ile mücadeleyi sürdüreceğiz” dedi.

GÜLER’DEN TEŞEKKÜR

Milli Savunma Bakanlığı’nda düzenlenen devir teslim töreninde konuşan Güler, Akar’a teşekkür ederek şunları söyledi:

“Ülkemizin huzur ve güvenliğinin sağlanması ile uluslararası ve bölgesel güvenlik konularındaki aktif rol ve başarılarından ötürü teşekkür ediyorum. TSK’nın gelişim ve modernizasyonuna sağladığı destekler için şükranlarımı sunuyorum. Görevi süresince biz çalışma arkadaşları ile kurmuş olduğu çalışma ortamından ötürü teşekkür ediyorum. Sayın Bakanım milletimize ve TSK’ya yaptığınız değerli hizmetler asla unutulmayacaktır. Asil Türk milletinin teveccüh ettiği bir milletvekili olarak yüce Meclis’te tecrübeleriniz ile ülkemize katkılar sağlayacağınıza eminim. Malumunuz bu bir bayrak değişimidir. Şahsıma tevdi edilen sorumluluğun bilinci ile bayrağı devralıyorum, amacımız bu bayrağı daha yukarılara taşımaktır. Bugüne kadar olduğu gibi benim görev sürem içerisinde de birinci önceliğimiz artan azim ve kararlılıkla terörle mücadele olacaktır. Ülkemizin huzur ve güvenliğini tehdit eden, her türlü terör örgütüyle mücadeleyi sürdüreceğiz.

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HUDUT GÜVENLİĞİ

Hudut güvenliğimiz mevcut tedbirlerin geliştirilmesi suretiyle en üst seviyede sürdürülmeye devam edecektir. FETÖ ile mücadele de artan bir azim ve kararlılıkla sürdürülecektir. Fedakâr personelimizin yaşam koşullarını iyileştirme öncelikli hedeflerimizden olacaktır. Atatürk inkılaplarına bağlı, Anayasa ve kanunlara bağlı, şeffaflık içerisinde ilgili tüm paydaşlarla uyum ve koordine içerisinde kutsal vatan topraklarımızla birlikte ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan menfaatlerinin korunması için durmaksızın çalışacağımıza emin olunuz. Ülkemizin huzur ve güvenliği için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi millet ve rahmetle, kahraman gazilerimizi ve ailelerini şükranla anıyor, hepinize saygılarımı sunuyorum.”

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AKAR: YARIM ASIRLIK MESAİ ARKADAŞIM

Hulusi Akar görevi devrederken özetle şöyle konuştu:

“Cumhurbaşkanımıza sıkıntı vermeden elimizden geldiğince görevimizi yapmaya çalıştık. Şu ana kadar alınan sonuçlarla birlikte alnımızın akıyla görevimizi tamamlamış bulunuyoruz. Tarihi bir dönem yaşadık. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından tevdi edilen hayati görevi siz değerli mesai arkadaşlarımızla birlikte icra etmenin gururluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bu hassas dönemde Türkiye uluslararası alanda özne haline gelmiştir. Buna bağlı olarak da Silahlı Kuvvetlerimizin sorumluluğu artmıştır.

EN YOĞUN VE ETKİLİ TEDBİRLER

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Görev süremiz boyunca hudutlarımız bugüne kadarki en yoğun ve en etkili tedbirlerle korunmuştur. Terörü kaynağında yok etmek amacıyla yurtiçinde ve sınır ötesinde başarılı operasyonlar yapıldı ve yapılmaya devam edecek. Çukur operasyonları, Fırat Kalkanı, Zeytindalı, Pençe Kilit ile devam etmiştir. Girilemez denilen yere girilmiştir, ulaşılamayan yere Mehmetçik ulaşmıştır. Yurtiçinde terör bildiğiniz gibi takip ettiğiniz gibi bitme noktasına gelirken sınır ötesinden Türkiye’ye gelen saldırılar bertaraf edilmiştir. Ege’de, Doğu Akdeniz’de, Kıbrıs’ta hak ve menfaatlerimiz korundu. Başta Azerbaycan ve Libya olmak üzere Kosova, Katar gibi dost ve müttefik ülkelerin yanlarında olduk, olmayı da sürdüreceğiz. Yarım asırlık mesai arkadaşım Sayın Yaşar Güler’i kutluyor, başarılarınızın devam edeceğine tüm kalbimle inanıyorum.”

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GENELKURMAY BAŞKANI MUSA AVSEVER OLDU

Orgeneral Yaşar Güler’in yeni kabinede Milli Savunma Bakanı olarak görevlendirilmesiyle boşalan Genelkurmay Başkanlığı’na, Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever getirildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever, mevcut görevi uhdesinde kalmak suretiyle yerine isim atanıncaya kadar Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilmiştir” denildi.

Musa Avsever

GELENEK BOZULMADI

Genelkurmay Başkanlığı’na teamüllere göre, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever’in atanmasıyla karacıların bu göreve getirilmesi geleneği de sürdürülmüş oldu. Geçmiş dönemlerde de Genelkurmay Başkanlığı görevine karacı orgeneraller içinden atama yapılıyordu.

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DARBEYE KARŞI DURDU

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde bulunan 2. Kolordunun Komutanı olan Avsever, 16 Temmuz saat 02.00 sularında bir televizyon kanalına bağlanarak darbe girişiminin karşısında olduğunu, bunu yapanlara fırsat verilmeyeceğini, emrindeki birliklerle İstanbul’daki darbecilere karşı intikale hazır bulunduğunu belirtmişti.

SSB’YE GÖRGÜN ATANDI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Savunma Sanayii Başkanlığına (SSB) Haluk Görgün’ü atadı. Görgün, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürlük görevini yürütüyordu.