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Milli Savunma Bakanlığı, 'Hisar O'nun yeni görüntülerini paylaştı

Güncelleme Tarihi:

#Milli Savunma Bakanlığı#Hisar#Teknoloji
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2024 13:14

Milli Savunma Bakanlığı, orta irtifa hava savunma füze sistemi 'Hisar-O’nun yeni görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Savunma Tugay Komutanlığımızın envanterinde bulunan orta irtifa hava savunma füze sistemi HİSAR-O; kritik tesis, nokta ve birliklerin hava savunması görevini gerçekleştirmek üzere hedef tespit, teşhis, sınıflandırma, takip, komuta kontrol ve atış kontrol fonksiyonlarını dağıtık ve esnek mimaride icra edebiliyor. Sistem bataryası; 3 adet Füze Fırlatma Aracı, 1 adet Orta Menzilli Hava Savunma Radarı, 1 adet Atış Kontrol Merkezi ile ilave destek ünite ve araçlarından oluşuyor" ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Hisar Onun yeni görüntülerini paylaştı

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#Milli Savunma Bakanlığı#Hisar#Teknoloji

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