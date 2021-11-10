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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan 10 Kasım mesajı

#10 Kasım#Bakan Akar#Atatürk
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akardan 10 Kasım mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,10 Kasım dolayısıyla yayımladığı mesajında "Atatürk, kurduğu Cumhuriyetle birlikte ülkemizi ve milletimizi her alanda çağdaş uygarlıklar seviyesinin üzerine çıkarmak için köklü, emsalsiz değişiklikler gerçekleştirmiş, 'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir' diyerek akıl ve bilim üzerine inşa ettiği Türkiye Cumhuriyeti'ni asil milletimize miras bırakmıştır" dedi.

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Bakan Akar,  Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83'üncü yıl dönümü sebebiyle mesaj yayımladı. Akar, yayımladığı mesajında Atatürk'ü rahmetle andığını belirterek "Değerli Silah ve Mesai Arkadaşlarım; İlkeleri ve düşünceleriyle Türk milletinin hafızasında ve yüreğinde yaşayan, Millî Mücadelenin başkomutanı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 83'üncü yılında rahmet ve minnetle yâd ediyorum. Asil milletimizin en zor şartlar altında dahi bağımsızlığından vazgeçmeyeceğine inanan, milletimize önderlik ederek 'Ya istiklâl ya ölüm!' ilkesi ile başlattığı millî mücadeleyi zafere taşıyan ve bu zaferi Cumhuriyet ile taçlandıran Atatürk; sadece Türk tarihinin değil, aynı zamanda dünya tarihinin de en önemli lider ve devlet adamlarından biridir" ifadelerini kaydetti. 

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'TÜRKİYE CUMHURİYETİNİ ASİL MİLLETİMİZE MİRAS BIRAKMIŞTIR'

Bakan Akar, Atatürk'ün Türkiye Cumhireyeti'ni emanet bıraktığını söyleyerek yayımladığı mesajın devamında şunları dile getirdi:

"Atatürk, kurduğu Cumhuriyetle birlikte ülkemizi ve milletimizi her alanda çağdaş uygarlıklar seviyesinin üzerine çıkarmak için köklü, emsalsiz değişiklikler gerçekleştirmiş, 'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir' diyerek akıl ve bilim üzerine inşa ettiği Türkiye Cumhuriyeti'ni asil milletimize miras bırakmıştır. Bizler de Ata'mızdan emanet aldığımız bağımsızlık mücadelemizin, millî birliğimizin ve çağdaşlık yolunda atılan adımların simgesi olan Cumhuriyetimizi, yüzüncü yaşına yaklaşırken geleceğe güvenle taşımak için gece gündüz demeden, yılmadan yorulmadan var gücümüzle gayret sarf ediyoruz. Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı ve en yoğun operasyonlarını yaptığımız bu dönemde; başta FETÖ, PKK/PYD-YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri olmak üzere vatanımızın, mavi vatanımızın, semalarımızın ve 84 milyon vatandaşımızın güvenliğine yönelecek her türlü tehdit ve tehlikeye karşı 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi!' anlayışıyla mücadelemizi sürdürmekteyiz. Karada, denizde ve havada ülkemizin hak, alaka ve menfaatlerini her ne pahasına olursa olsun azim ve kararlılıkla korumaktayız. Aynı zamanda atalarımızdan aldığımız ilhamla dünyanın birçok coğrafyasında barışa ve istikrara katkı sunmaktayız. Onun kurduğu ve bugün bölgesel ve küresel anlamda etkin bir güç haline gelen Türkiye Cumhuriyeti; köklü tarihi, dinamik nüfusu, etkin, caydırıcı ve saygın ordusuyla ilelebet payidar kalacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha rahmet ve minnetle yâd ediyorum. Aziz Atatürk, Ruhun şad olsun."

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