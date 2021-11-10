Atatürk'ün vedası... İşte Ulu Önder'in son mesajı

Fotoğrafçı sadece bir kez deklanşöre bastı ve kapak yeniden kapatıldı. İşte o tek kare fotoğraf, 45 yıl sonra Hürriyet’e ulaştı. O tarihe kadar böyle bir fotoğrafın varlığını, o anda salonda bulunan 4 kişi dışında hiç kimse bilmiyordu. Bu fotoğrafın yayınlanıp yayınlanmaması Hürriyet Yayın Kurulu’nda uzun uzun tartışıldı.