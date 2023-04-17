Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Suriye'deki iki askeri üsse saldırı... Bakan Akar: 10 terörist etkisiz hale getirildi

Güncelleme Tarihi:

#Milli Savunma Bakanı#Hulusi Akar#Terör
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2023 13:04

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terör örgütü PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde 4 askerin yaralandığı saldırısına misliyle karşılık verildiğini ve 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Haberin Devamı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'nin kuzeyinde Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı üs bölgelerine gerçekleştirilen terör saldırıları ile gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

'10 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'

Bakan Akar'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek. Bilinen tüm terör hedefleri ateş altına alındı. 4 yaralımız var onların da tedavileri sürüyor. Suriye'nin kuzeyindeki saldırıya misliyle karşılık verildi. 10 terörist etkisiz hale getirildi.

Güçlü ve büyük Türkiye'den bahsediyoruz, Mehmetçik'in başarılarından bahsediyoruz. Gençler de orada slogan atıyor, konuşmanın devamında da görülüyor ki terörle mücadeleden bahsediyor, bunu anlatıyoruz.

Haberin Devamı

Terörle mücadele dedikçe, teröristlerin inlerine girdikçe başka yerlerden ses geliyor. Bunları hayretle takip ediyoruz. Bazı kişilerde anlayışsızlık var. Gençlerimizin tepkilerinden başka anlamlar çıkarmak iyi niyetle açıklanamaz.

Hudutlarımızın güvenliği için mücadelemizi sürdürmekte kararlıyız.

İlgili haberMSB: PKK/YPGli teröristlerin havan saldırısında 4 asker yaralandıMSB: PKK/YPG'li teröristlerin havan saldırısında 4 asker yaralandıHaberi görüntüle

TCG ANADOLU

TCG Anadolu bildiğiniz gibi silahlı kuvvetlerimizi için büyük bir gururdur. Kendimiz bilelim diye değil vatandaşımızla paylaşmak istedik, vatandaşımızın ziyaretine açmış bulunuyoruz. Basın mensuplarına gereken bilgiler verildi.

Vatandaşlarımızın bu heyecanı bizimle paylaşmalarını istiyoruz. Aynı zamanda barışçıl amaçlarla da ihtiyaç duyulduğunda hizmette olacaktır. Ayın 23'nde Karadeniz'e doğru bir seyir yapacak ve hava kuvvetlerimiz ile koordineli şekilde faaliyet gerçekleştirecek.

Gözden KaçmasınTürkiyenin sloganı rahatsız etti... Yunanistan durdurmak için on binlerce dolar ödediTürkiye'nin sloganı rahatsız etti... Yunanistan durdurmak için on binlerce dolar ödediHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Milli Savunma Bakanı#Hulusi Akar#Terör

BAKMADAN GEÇME!

Dünyanın en kalabalık ülkesi değişiyor Hindistan, Çini tahtından ediyor... En kalabalık ülke olmak bir nimet mi yoksa lanet mi

Dünyanın en kalabalık ülkesi değişiyor! Hindistan, Çin'i tahtından ediyor... En kalabalık ülke olmak bir nimet mi yoksa lanet mi?

#Çin
Antik Mısırlıların ölülerini mumyalama amacını yanlış biliyormuşuz İnsanların ilgisini bandajın içinden dışına çekmek istiyoruz

Antik Mısırlıların ölülerini mumyalama amacını yanlış biliyormuşuz! 'İnsanların ilgisini bandajın içinden dışına çekmek istiyoruz'

#Antik Mısır Medeniyeti
Bayram tatilinin aktivitelerle dolu adresleri... İster köylerde keşfe çıkın ister ailecek doğanın tadını çıkarın | 8 ŞEHİR 15 ÖNERİ

Bayram tatilinin aktivitelerle dolu adresleri... İster köylerde keşfe çıkın ister ailecek doğanın tadını çıkarın | 8 ŞEHİR 15 ÖNERİ

#Rota