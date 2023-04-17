Suriye'deki iki askeri üsse saldırı... Bakan Akar: 10 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'nin kuzeyinde Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı üs bölgelerine gerçekleştirilen terör saldırıları ile gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

'10 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'

Bakan Akar'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek. Bilinen tüm terör hedefleri ateş altına alındı. 4 yaralımız var onların da tedavileri sürüyor. Suriye'nin kuzeyindeki saldırıya misliyle karşılık verildi. 10 terörist etkisiz hale getirildi.

Güçlü ve büyük Türkiye'den bahsediyoruz, Mehmetçik'in başarılarından bahsediyoruz. Gençler de orada slogan atıyor, konuşmanın devamında da görülüyor ki terörle mücadeleden bahsediyor, bunu anlatıyoruz.

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Terörle mücadele dedikçe, teröristlerin inlerine girdikçe başka yerlerden ses geliyor. Bunları hayretle takip ediyoruz. Bazı kişilerde anlayışsızlık var. Gençlerimizin tepkilerinden başka anlamlar çıkarmak iyi niyetle açıklanamaz.

Hudutlarımızın güvenliği için mücadelemizi sürdürmekte kararlıyız.

TCG ANADOLU

TCG Anadolu bildiğiniz gibi silahlı kuvvetlerimizi için büyük bir gururdur. Kendimiz bilelim diye değil vatandaşımızla paylaşmak istedik, vatandaşımızın ziyaretine açmış bulunuyoruz. Basın mensuplarına gereken bilgiler verildi.

Vatandaşlarımızın bu heyecanı bizimle paylaşmalarını istiyoruz. Aynı zamanda barışçıl amaçlarla da ihtiyaç duyulduğunda hizmette olacaktır. Ayın 23'nde Karadeniz'e doğru bir seyir yapacak ve hava kuvvetlerimiz ile koordineli şekilde faaliyet gerçekleştirecek.