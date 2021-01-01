Milli Piyango sonuçları 2021 yılının ilk talihli şehrini belirledi! Yılbaşı Çekilişi Milli Piyango sorgulama 2021 ekranı!

Milli Piyango 2021 yılbaşı çekilişinin tamamlanmasıyla birlikte bilet alan vatandaşlar sonuçları öğrenmek için sonuç sorgulama ekranına giriş yapıyor. 2021 Milli Piyango sonuçları kapsamında yapılan çekilişte, büyük ikramiye Manisa Akhisar'dan satın alınan 9884757 nolu bilete isabet etti. Ellerindeki çeyrek, yarım ve tam yılbaşı biletlerini sorgulayan vatandaşlar, büyük ikramiye ve diğer ikramiyelerin sonucunu bu ekran üzerinden kolayca öğrenebiliyor. Peki 2021 Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi nereye çıktı? İşte Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama ekranı ve 2021 yılbaşı bileti büyük ikramiye detayları

2021 MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI NEREDEN GÖRÜNTÜLENİR?

Yılbaşı bileti sorgulama işlemi, 31 Aralık 2020 akşamı biletlerine herhangi bir ikramiye isabet edip etmediğini merak eden pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Biletinize herhangi bir ikramiye isabet edip etmediğini aşağıdaki ekran üzerinden öğrenebilirsiniz.

2021 YILBAŞI BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

100 MİLYON TL BÜYÜK İKRAMİYE İSABET EDEN RAKAMLAR

9884757

AMORTİ İSABET EDEN RAKAMLAR

0 ve 5

10 MİLYON TL KAZANDIRAN NUMARALAR

3813252, 8216776

1 MİLYON TL KAZANDIRAN NUMARALAR

5529827, 3011373, 6215270, 8491366, 9927578, 6015846, 8209463, 7975438, 0878248, 1091609

120 BİN TL KAZANDIRAN NUMARALAR

9989608,9226048,9751643,9986763,7686590,4482473,6338587,5787953,4714334,2309341,3312378,9499197,5367672,3612599,8628569,1149804,4308593,1259479,6354870,5308813,3447800,4860396,8248960,6352764,6505152,0786427,9074687,4031812,3043636,9186926

100 BİN TL (TESELLİ İKRAMİYESİ) KAZANDIRAN NUMARALAR

0884757 1884757 2884757 3884757 4884757 5884757 6884757 7884757 8884757 9084757 9184757 9284757 9384757 9484757 9584757 9684757 9784757 9804757 9814757 9824757 9834757 9844757 9854757 9864757 9874757 9880757 9881757 9882757 9883757 9884057 9884157 9884257 9884357 9884457 9884557 9884657 9884707 9884717 9884727 9884737 9884747 9884750 9884751 9884752 9884753 9884754 9884755 9884756 9884758 9884759 9884767 9884777 9884787 9884797 9884857 9884957 9885757 9886757 9887757 9888757 9894757 9984757

10 BİN TL KAZANDIRAN NUMARALAR

0691011, 4001754, 5979616, 0512389, 1981937, 6087564, 5164794, 3014604, 8215939, 4743712, 9242476, 6460939, 0894591, 9973378, 9289810, 9899874, 0880807, 6441284, 5228109, 2915185, 6692569, 4399558, 5851982, 9861669, 9267039, 0928162, 0106598, 3402648, 8686639, 7722537, 6343481, 0982520, 5142621, 8824549, 1817607, 5885277, 8856005, 4938985, 9135344, 6552587, 1376436, 0337447, 9333522, 3718191, 7481420, 8853344, 1493282, 4342372, 2756377, 7861988, 1860949, 4701534, 5610241, 1003303, 4217450, 2692740, 1750484, 0869903, 2729157, 2638064, 5340214, 8749220, 8806311, 2275828, 2325717, 1460987, 3630314, 6202321, 8750392, 2955066, 6969682, 0206075, 5599555, 0553050, 1158652, 8211932, 7393495, 1065184, 9308903, 5393884, 0979843, 3930517, 0929389, 0290712, 5085054, 7092858, 0929604, 7137156, 5323128, 8970760, 6064002, 1146786, 6556644, 7028178, 4326654, 6024890, 8777482, 7758994, 2238384, 9405513,

5 BİN TL KAZANDIRAN NUMARALAR

4814109, 5014089, 5024733, 5033310, 5036755, 5039054, 5134027, 5142877, 5269349, 5273667, 5343144, 5353755, 5366274, 5547646, 5573827, 5578986, 5588952, 5608858, 5637318, 5676786, 5736042, 5886160, 6043516, 6062663, 6113186, 6134714, 6141864, 6163466, 6192272, 6270583, 6294100, 6307073, 6441164, 6473045, 6598220, 6604382, 6614112, 6712418, 6715992, 6721769, 6773340, 6784022, 6862196, 6868570, 6875330, 6983267, 7021036, 7228475, 7250758, 7278627, 7317131, 7323640, 7365671, 7513568, 7552536, 7590540, 7598453, 7668484, 7689234, 7734711, 7778084, 7840515, 7941287, 8029979, 8030054, 8071834, 8136777, 8143449, 8185373, 8208946, 8225238, 8262645, 8300282, 8320190, 8403758, 8410699, 8420720, 8435398, 8470330, 8496208, 8600455, 8662322, 8762695, 8771885, 8847732, 8869260, 8883834, 8918929, 8933727, 8951308, 8992925, 9008270, 9032377, 9038629, 9114544, 9263321, 9311213, 9451737, 9464593, 9466949, 9502125, 9515979, 9547332, 9709801, 9779237, 9827433, 9880133, 9923625, 9943868, 9974242, 0054528, 0088099, 0114162, 0120602, 0147175, 0284497, 0354575, 0446093, 0450018, 0496527, 0520879, 0543397, 0576041, 0578848, 0590937, 0713871, 0714901, 0784503, 0786936, 1014552, 1026503, 1043593, 1063841, 1157117, 1345919, 1359249, 1459687, 1547575, 1584130, 1598362, 1677398, 1729822, 1775967, 1807011, 1824840, 1833479, 1873881, 1874973, 1880874, 1965783, 2007565, 2065509, 2113463, 2148445, 2173621, 2188790, 2240019, 2241904, 2306574, 2416124, 2430848, 2435156, 2469477, 2533602, 2564400, 2655324, 2672133, 2673558, 2904023, 2905146, 3044607, 3141336, 3147669, 3210518, 3287408, 3293200, 3486359, 3525852, 3526591, 3591595, 3599221, 3607765, 3682048, 3765126, 3771577, 3774787, 3935614, 4000983, 4205629, 4360705, 4402282, 4403852, 4486106, 4486419, 4500020, 4514241, 4522393, 4574408, 4612249, 4680712,

200 TL KAZANDIRAN NUMARALAR

87, 24, 21, 79, 05, 10, 31

300 TL KAZANDIRAN NUMARALAR

551, 722, 530, 081, 171, 018, 193, 371, 544, 515, 512, 274, 348, 719, 505, 526, 021, 231, 701, 941

400 TL KAZANDIRAN NUMARALAR

7691, 6411, 7280, 7112, 6634, 4187, 4334, 6264, 0885, 4486, 3561, 5978, 5906, 0345, 0988, 9324, 5445, 7743, 7305, 8108, 3468, 1437, 2111, 2295, 0154, 3902, 1825, 6674, 9751, 0867, 1340, 4082, 7201, 8994, 4175, 8929, 3417, 6820, 2786, 8253

500 TL KAZANDIRAN NUMARALAR

69309, 65502, 27311, 47958, 16503, 75337, 09465, 06929, 26949, 96919, 10918, 97712, 44625, 51582, 37080, 60027, 09242, 15723, 68444, 50586, 77732, 53677, 82704, 17588, 90288, 20711, 46431, 17418, 97403, 88532, 13377, 11454, 98213, 87178, 47756, 60590, 54861, 01797, 37385, 26970, 06459, 77548, 33017, 19396, 24786, 22053, 66704, 14037, 33054, 32251, 23872, 46782, 56628, 05402, 30258, 90869, 68122, 90007, 58050, 81422, 88436, 53507, 80273, 89558, 19183, 37636, 44294, 35096, 18520, 64549, 08730, 96552, 10439, 22279, 51192, 67035, 12050, 43409, 31427, 40151, 82740, 03790, 57820, 60112, 31374, 56087, 56219, 74490, 10344, 37583, 08443, 48823, 10051, 50957, 92529, 68666, 72853, 02249, 62290, 51607

1000 TL KAZANDIRAN NUMARALAR

600441, 736045, 508165, 429243, 281423, 933292, 755108, 626697, 360342, 732905, 669806, 319089, 229224, 040894, 525564, 652650, 929892, 895819, 576722, 664926, 847644, 388132, 887131, 108025, 746568, 228809, 965544, 890931, 589317, 731237, 045896, 688303, 347566, 202393, 539527, 359666, 714713, 160028, 465230, 818987, 898782, 893149, 582793, 482870, 914575, 603374, 347303, 167077, 292871, 242464

MİLLİPİYANGOONLİNE ÜZERİNDEN ALINAN BİLETE İKRAMİYE ÇIKARSA ÖDEME NE ZAMAN YAPILACAK?

Biletlerini Milli Piyango Online üzerinden satın alan talihliler, ikramiye kazanmaları halinde hesaplarına yüklenen ikramiyeleri, kendi banka hesaplarına transfer edebilecek.

Kazanan oyuncular, sisteme giriş yaptıktan sonra Hesabım > Para Çekme menüsü altından ikramiyelerini çekmek istedikleri bankanın IBAN numarasını ve çekmek istedikleri tutarı girerek ikramiyelerini banka hesaplarına çekme talimatı verebilecek. İkramiye ödemeleri en fazla 5 gün içerisinde talihlilerin banka hesaplarına gerçekleştirilecek.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI 2021 ÇEKİLİŞİNDE NE KADAR İKRAMİYE DAĞITILACAK?

Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi biletin tam, yarım ve çeyrek olmasına göre değişkenlik gösterecek. Büyük ikramiyeyi kazanan biletin tam bilet olması halinde verilecek olan ikramiye 100 milyon TL olacak. İkramiye yarım bilete isabet ederse 50 milyon TL, çeyrek bilete isabet ederse 25 milyon TL ikramiye verilecek.

BU YIL YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE 2 MİLYON 950 BİN 906 KİŞİYE İKRAMİYE DAĞITILACAK

2021 yılının Milli Piyango çekilişinde büyük ikramiye tutarı 100 milyon TL olacak. Bunun haricinde 2 kişiye de 10’a milyon TL’den 20 milyon TL ikramiye dağıtılacak. Toplam 2 milyon 950 bin 906 kişinin ikramiye alabileceği çekilişte, 563 milyon 400 bin TL ödül dağıtılacak. Bu yıl dağıtılacak olan ikramiye adetleri ve ikramiye bilgileri şu şekilde olacak;