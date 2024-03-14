Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Okul bahçelerini cıvıl cıvıl hale getirdiğimiz zaman dijital bağımlılıkla mücadele etmiş olacağız

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Gaziantep'te Gönüllü Hizmet Vakfı İnal Aydınoğlu İlkokulu'nu ziyaret etti. Bakan Tekin'e ziyareti sırasında Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri ve kurum müdürleri eşlik etti. Bakan Tekin, ziyaret ettiği okulun bahçesinde öğretmenlerle sohbet etti, öğrencilerle de oyunlar oynadı.

Okulda gazetecilere açıklamalarda bulunan Tekin, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen projeye değinerek şöyle konuştu:

"Bugün, burada, yaz aylarında başlattığımız bir projeyle alakalı etkinliğe katıldık. Projemize, 'Okullarımızın bahçelerini eskiden olduğu gibi cıvıl cıvıl hale getirmek için neler yapabiliriz?' sorusundan başladık. Çünkü okul bahçesini eskisi gibi cıvıl cıvıl hale getirmek demek, obezite ile mücadele etmek demektir. Günde yaklaşık 500 adım atan 1 çocuğu, bahçeye çıkararak bu adım sayısını 5 bine çıkardığımız zaman, daha hareketli, akademik olarak daha başarılı, daha sağlıklı 1 çocuk, eğitim öğretim hayatına dahil olmuş olacak. Okul bahçelerini cıvıl cıvıl hale getirdiğimiz zaman dijital bağımlılık ile mücadele etmiş olacağız. Çocuk okulda cep telefonu ve bilgisayarıyla oynamak yerine bahçeye çıkıp arkadaşlarıyla oyun oynayacak. Okul bahçelerini eski hale getirince daha sosyal bir toplum, dijital çağ ile eleştirdiğimiz, şikayetçi olduğumuz asosyal bir toplum yapısı yerine bizim geleneklerimizde olduğu gibi çocuklar birbiriyle oyun oynayıp toplumsal değerlerine sahip çıkarak yetişmiş olacaklar. Bunların hepsi bizim için önemli. Her toplumun kendi gelenek ve kültürüne göre, binlerce yıldır süregelen oyunlar var. Biz çocuklarımızın bu geleneğe de sahip çıkmasını istediğimiz için, yaz aylarında yaptığımız çalışmaların bir tanesi de okul bahçelerinin geleneksel oyunların oynandığı şenlikli bir alana dönüştürmekti. Şu an bunu başarıyoruz."

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ALEV ALATLI EĞİTİM VE SANAT MERKEZİ'NİN AÇILIŞINA KATILDI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Alev Alatlı Eğitim ve Sanat Merkezi'nin açılışına katıldı. Törene Bakan Tekin'in yanı sıra, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı. Türkiye'nin önemli bir değerini kaybettiğini aktaran Tekin, "Alev Alatlı'nın kaybı, benim açımdan iki tür önemli. Birisi, herkesin söylediği gibi Türkiye önemli bir değerini kaybetti. İkincisiyse bir dostumu, bir büyüğümü kaybettim. Sadece benimle ilgili özel bir hukuku var sanıyordum; meğer herkesle varmış. Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Batı'yla ilgili doğru değerlendirmeleri yaptı' derken; aslında Alev hoca metinlerinde, Batı'nın kendine ait kimliğini inşa eden referansların neler olduğunu anlatmıştır. Şöyle bir eksiklik vardı, bize yön veren metinde, bizi biz yapan değer ne; buna bakmak lazım, bunu görmek lazım. Mesela Yusuf Has Hacip'i edebiyatçıların elinden kurtarmak lazım, Yunus Emre'yi ilahiyatçıların elinden kurtarmak lazım, Nasrettin hocayı karikatüristlerin, fıkracıların elinden kurtarmak lazım. Bahsettiğimiz kişiler aslında bizi biz yapan önemli referanslar. Yusuf Has Hacip'i, Machiavelli ile kıyaslamam. İkisi de hükümdarlara danışmanlık yapmış. Yunus Emre'yi eski Roma siyaset düşüncesine yön veren August ile kıyaslamak mümkün değil. Çok daha derin felsefi metinler. Ama onlar kendilerine referans olarak aldıkları kişileri dini ya da edebi alana sıkıştırmamışlar. Toplumun tamamına sirayet eden kişiler olarak tanımlamışlar. Hacı Bayram Veli'yi niye sadece bir ilahiyatçı olarak kabul edelim, neden döneminin ekonomik, sosyokültürel yapısına, siyasi, idari yapısına yön veren kişiler olarak kabul etmeyelim konularında tartışmıştık" dedi. Tekin, konuşmasının ardından törene katılanlar ile kurdele keserek merkezin açılışı gerçekleştirildi.

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