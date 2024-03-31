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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Eğitimi en çok önceleyenlerin seçilmesini arzu ediyorum

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#Milli Eğitim Bakanı#Yusuf Tekin#Secim2024
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Eğitimi en çok önceleyenlerin seçilmesini arzu ediyorum
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2024 14:14

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'da oyunu kullandı. Bakan Tekin, "Biz, yerel yönetimlerle en yoğun çalışan bakanlığız. Dolayısıyla benim birinci temennim, yerel yönetimler seçiminde eğitimi, okulu, çocuklarımızı, öğretmenlerimizi en çok önceleyen her kim varsa onların seçilmesini arzu ediyorum" dedi.

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gölbaşı ilçesindeki Hacılar İlkokulu'nda 1138 numaralı sandıkta eşi Ayşe Tekin ile oy kullandı. Tekin, oyunu sandığa attıktan sonra gazetecilere açıklama yaptı. Seçimlerin demokrasinin bayramı olduğunu belirten Bakan Tekin, "Hepinizin bildiği gibi bugün yerel seçimler için sandık başına gittik. Seçimler, demokratik ülkelerde siyasal istikrar açısından bir bayram niteliğinde. Biz de bugün böyle bir seçim gerçekleştirdik. Seçimin bizim açımızdan önemli boyutları var. Biz yerel yönetimlerle en yoğun çalışan bakanlığız. Dolayısıyla benim birinci temennim yerel yönetimler seçiminde eğitimi, okulu, çocuklarımızı, öğretmenlerimizi en çok önceleyen her kim varsa onların seçilmesini arzu ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Eğitimi en çok önceleyenlerin seçilmesini arzu ediyorum

'TATSIZ BİR OLAY YAŞANMAMASINI TEMENNİ EDİYORUM'

Tekin, seçim sürecinde demokratik olgunluğun önemine dikkat çekerek, "Bugün de herhangi bir sorun yaşanmadan güzel, sağlıklı bir seçim süreci yaşanır, temennimiz bu. Onun dışında Türkiye'de yerel seçimler 5 yılda bir yapılıyor. 5 yıl boyunca bizim ilimizi, ilçemizi yönetecek belediye başkanlarımız, yerel yöneticilerimizi seçiyoruz. İnşallah günü sakin bir şekilde tamamlarız. Seçim günü yaşananlar da bu anlamda önemli. Çocuklarımız açısından, çocuklarımızın bu işi bir kültür, bir demokrasi bayramı olarak görmeleri açısından önemli. Tatsız bir olayın yaşamamasını temenni ediyorum" diye konuştu.

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#Milli Eğitim Bakanı#Yusuf Tekin#Secim2024

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