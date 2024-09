Milli Eğitim Bakanı Tekin, yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zilini çaldı

Haberin Devamı

Çankaya ilçesindeki Arjantin İlkokulu'nda düzenlenen törene Bakan Tekin'in yanı sıra, Ankara Valisi Vasip Şahin, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı. Törende, şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu. Bakan Tekin, okuldaki yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zilini çaldı. Tekin, daha sonra sınıfları tek tek gezerek öğrenci ve öğretmenlere başarı dileğinde bulundu. Bakan Tekin, Türkiye genelinde 20 milyona yakın öğrencinin ders başı yaptığını, 750 bininin üzerinde derslikte, 1 milyon 250 binin üzerinde öğretmenin eğitim öğretim yılına başladığını söyledi. Tekin, "Eğitim öğretim yılına başlıyoruz. Kocaman bir aileyiz, öyle düşünüyoruz. Öğretmen arkadaşlarımız, idareci arkadaşlarımız, öğrencilerimiz, velilerimiz, çocuklarımızın yakınları hepsini düşündüğümüzde aslında 86 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, hep beraber eğitim öğretim süreçlerini yakından takip eden bir kocaman bir aile olarak bu heyecanı hep beraber yaşıyoruz" dedi.

Haberin Devamı

Bakan Tekin, Gazze'de yaşamını yitirenlerin 3'te 1'inin öğrenci olduğuna işaret ederek, "Biz bu anlamda hem kendi bağımsızlık mücadelemizi ve vatan savunmamızı çocuklarımıza, gençlerimize bir kez daha vermek hem de dünyanın neresinde olursa olsun, ne zaman olursa olsun adaletsizliğe, haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı insanlığın sesi olabilecek, bir nesil yetiştirebilecek, bir farkındalık oluşturmak için bugün okullarımızda Çanakkale, Gazze, vatan ve bağımsızlık temalı bir ilk ders etkinliği planladık" ifadelerini kullandı.

'ÜCRETSİZ YEMEK HİZMETİMİZ DEVAM EDECEKTİR'

Tekin, okullarda ücretsiz yemek uygulaması ile ilgili soruya, "Ücretsiz yemekle ilgili olarak geçtiğimiz yıl yaptığımız uygulamayı devam ettireceğiz. Deprem bölgesindeki ve taşıma kapsamındaki öğrencilerimiz için uygulanan ücretsiz yemek hizmetimiz devam edecektir" dedi.

Okullara yeni kayıt olacak öğrencilerin, okul seçimi yaparken yaşadığı problemler ve kayıt ücreti iddialarına ilişkin soruyu yanıtlayan Tekin, şöyle konuştu:

Haberin Devamı

"İlkokul 1'inci sınıflara ve ortaokul 1'inci sınıflara öğrenci kaydı adrese dayalı olarak yapılıyor. Yani bu okula normal koşullarda hangi adres sınırları içerisindeki çocuklarımızın kaydolacağı belli. Bir şey yapmasına da gerek yok velilerimizin. Biz zaten elektronik ortamda kayıtlarını yapıyoruz. Ortaöğretim kurumlarına geldiğimiz zaman, biliyorsunuz 2 tür ortaöğretim kurumumuz var. Bir, sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarımız, 2'ncisi sınavla öğrenci almadığı için adrese dayalı olarak öğrenci alan ortaöğretim kurumlarımız. Sınavla öğrenci alanlar zaten nasıl öğrenci aldığı belli. Sınavla öğrenci alanların dışındakilerde de usul belli yine. Kural belli ve merkezi bir yerleştirme var. Okul müdürü hangi gerekçeyle kimden kayıt ücreti isteyebilir? Bu yıl biliyorsunuz bu bağışlarla ilgili konuşulan konuların 2'nci faslı şuydu; okullarımızın idarecilerimizi de zor durumda bırakan bir sıkıntısı vardı. Velilerimiz, sınıf öğretmeni ya da şube seçmek için baskı yapıyorlardı. Burada bağış ya da para alındığı söyleniyordu. Onu da biz bu yıl merkezi yaptık. Yani çocuğu bu okula kayıtlı olan bir velimizin gelip de 'Ben çocuğumu şu öğretmenin okutmasını istiyorum' diyebileceği bir alan da bırakmadık. Dolayısıyla asla ve kata kayıt parası, kayıt ücreti ya da öğrenci sınıf şube seçimi gibi konularla ilgili ilgili olarak okullarımızın, okul yöneticilerimizin böyle bir şey alması mümkün değildir. Diğerleri ile ilgili alanlar varsa da onlarla ilgili gereklerini gereğini zaten biz yapıyoruz." (DHA)

Haberin Devamı

BAKAN TEKİN'DEN 1'İNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNE MEKTUP

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla okullarda düzenlenen törenlerin ardından sınıflara geçen ilkokul 1'inci sınıf öğrencileri, sıralarında Bakan Tekin'in kaleme aldığı hatıra mektubu ile karşılaştı. Mektup, okula yeni başlayan miniklere öğretmenleri tarafından okundu. Her bir öğrencinin kendi mektubunda isminin yer aldığı mektupta, "Bugün eğitim hayatının ilk günü. Öğretmenin, arkadaşların ve neşeli okul bahçen seni uzun süredir heyecanla bekliyor. Sonunda geldin, hoş geldin. Bugünden itibaren öğretmeninden ve ailenden aldığın destekle öncelikle kendini, sonra da dünyayı tanıyacaksın. Kalbinin heyecanla ve merakla attığını biliyorum. Yeni başlangıçlar bazen zor olabilir. Unutma, hissettiğin her duyguda biz hep yanında olacağız. Seni yaşama hazırlayacak olan eğitim yolculuğunun her anından çok şey öğrenecek, keşfedecek ve yeni deneyimler kazanacaksın. Okulunda sadece bilgiyi değil, sahip olduğun zengin kültürel mirası, arkadaşlığı, paylaşmayı, yardımlaşmayı, sabretmeyi ve daha pek çok değeri de öğreneceksin. Öğrendiğin bilgileri bu değerlerle zenginleştirerek büyüyecek, Cumhuriyet mirasımıza sahip çıkarak 'Türkiye Yüzyılı'na umutla, başarıyla imzanı atacaksın. Sen ülkemizin geleceği, umudu ve en kıymetli varlığısın. Bu mektubu saklamanı istiyorum. Çünkü yıllar sonra dönüp baktığında okul hayatına nasıl başladığını anımsayacaksın. Sana güzel ve başarılı bir eğitim yılı diliyorum. Okulunda çok eğlen, bol bol öğren ve her gününü keyifle geçir. Sevgilerimle, 9 Eylül 2024 Prof. Dr. Yusuf Tekin" ifadeleri yer aldı.