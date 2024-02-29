Milli Eğitim Bakanı Tekin: Önümüzdeki yüzyılı 'Türkiye Yüzyılı' yapacaksak, hep beraber yapacağız

Haberin Devamı

Bakan Tekin, bir dizi program kapsamında İzmir'e geldi. Tekin, ilk olarak İzmir Valiliği'ni ziyaret etti. İzmir Valisi Süleyman Elban'ın karşıladığı Tekin, şeref defterini imzaladı. Tekin, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nü de ziyaret etti. Tekin, il genelinde ilkokul, ortaokul ve liselilerin katılımıyla düzenlenen 'Çocuk Gözüyle Filistin' konulu resim yarışmasında dereceye giren eserlerinden oluşan sergiyi inceledi. Tekin, daha sonra İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı ve İzmir Eğitim Yöneticileri Toplantısı'na katılmak için İzmir İktisat Kongresi binasına geçti. Toplantıya, Vali Elban, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, bakanlık genel müdürleri, ilçe milli eğitim müdürleri ve müdür yardımcıları katıldı.

'ÖĞRETMENLERLE BERABER İNŞA EDECEĞİZ'

Haberin Devamı

İzmir Eğitim Yöneticileri Toplantısı'nda katılımcılara seslenen Tekin, "Bundan tam 101 yıl önce içinde bulunduğumuz bina, Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'nın hemen sonrasında ekonomik bağımsızlığımızın elde edilmesine ilişkin kararların alındığı bir yer. El işçiliğinden fabrikalaşmaya geçişi, ekonomik bağımsızlığı ve ekonomik kararların alındığı bir binadayız. Bu yüzyıl boyunca bu anlamda gerçekten devasa adımlar atıldı. Ve şimdi aynı binada önümüzdeki yüzyıla ilişkin Türkiye'nin bu kez de önümüzdeki yılı domine edecek bir ülke olması için kararlar alacağız. İstişareler yapacağız. Bunu önemli buluyorum. Benden önce konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Yahşi Bey'in söylediği 15 Temmuz süreci de aslında Gazi Mustafa Kemal'in bu binada başlattığı ve yürüttüğü mücadelenin doğal bir sonucu. Siz o günü çok iyi hatırlayacaksınız. Türkiye'nin bir uydu devleti olması için yabancı güçlerle iş birliği yapan, Türkiye'yi bu anlamda başka ülkelerin bir piyonu haline getirmeye çaba sarf eden bir grup, bu ülkede siyasi iktidarı ve toplumsal iktidarı ele geçirmeye çalıştı. 15 Temmuz gecesi ülkece beraber bir destan yazıldı. Tıpkı Kurtuluş Savaşı'nda yaptığımız gibi. İnşallah önümüzdeki yüzyılı da hep beraber inşa edeceğiz. Bakın şimdiye kadar ki süreci, öğretmenler üzerinden inşa ettik. Bundan sonraki süreci de öğretmenlerle beraber inşa edeceğiz" dedi.

Haberin Devamı

'BÜTÜN KARARLARIMIZI SİZLERLE ALIYORUZ'

Kültürümüzde 'istişare' diye bir kavram var olduğunu söyleyen Tekin, "Batı literatürü, batı kamu yönetimi literatürü, bunu 'yönetişim' diye almış. 'Alınan kararların uygulama biçimleri, çalıştığımız arkadaşlarla istişare edilmeli' diyoruz. Bütün kararlarımızı sizlerle alıyoruz. Sizlerle beraber yürümek istiyoruz. Bugün de burada sizlerle, sizin gündemini belirlediğiniz konularla ilgili istişareler yapacağız. Tespit ettiğiniz, bizim göremediğimiz eksiklikler varsa; onları hep beraber değerlendireceğiz. Bakanlığa döndüğümüzde aramızda bulunan genel müdür arkadaşlarımızla eksiklerin giderilmesi noktasında değerlendirmemizi yapacağız. Bununla ilgili tedbirlerimizi alacağız. Yüzyıl önce Gazi Mustafa Kemal burada silah arkadaşlarına 'Bu sanayileşme mücadelesini hep beraber yapacağız' diyordu. Ben de size aynı teklifi yapıyorum. Önümüzdeki yüzyılı hep beraber 'Türkiye Yüzyılı' yapacaksak, eğer bunu arzu ediyorsak hep beraber yapacağız. Bakanlık olarak bunu istiyoruz. Siz de istiyorsanız, sizinle yol yürümek istiyoruz. Bu yolu beraber yürüyelim" diye konuştu. (DHA)