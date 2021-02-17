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Gündem
AA
Haber Giriş: 17.02.2021 - 12:10 | Son Güncelleme:

Milli Eğitim Bakanı Selçuk duyurdu: 'Bu hafta 67 bin 620 öğrencimiz daha internet paketli bilgisayarına kavuşuyor'

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Milli Eğitim Bakanı Selçuk duyurdu: 'Bu hafta 67 bin 620 öğrencimiz daha internet paketli bilgisayarına kavuşuyor'
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu hafta 15 ildeki 67 bin 620 öğrencinin daha internet paketli tablet bilgisayara kavuşacağını bildirdi.

Bakan Selçuk, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimize tablet bilgisayar desteğimiz sürüyor. Bu hafta 15 ildeki 67 bin 620 öğrencimiz daha 25 GB aylık internet paketli bilgisayarına kavuşuyor. Her bir çocuğumuzun mutluluğu, bizim mutluluğumuzdur. Şoföründen teslim görevlisine, sürece emek veren herkese teşekkürler." ifadelerini kullandı.

 

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