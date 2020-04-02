MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMilli Eğitim Bakanı Selçuk: Destek için uzmanlarımız 7/24 hazır
GeriGündem Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Destek için uzmanlarımız 7/24 hazır
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 02.04.2020 - 17:12,Son Güncelleme:/

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Destek için uzmanlarımız 7/24 hazır

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Destek için uzmanlarımız 7/24 hazır
Abone Olgoogle-news

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, vatandaşlara yönelik koranavirüse karşı psikososyal uzman desteği için oluşturulan "444 0 632" numaralı çağrı merkezinin 7 gün 24 saat aranabileceğini bildirdi.

Bakan Selçuk, Instagram'dan yaptığı paylaşımda, koronavirüs nedeniyle uzun süre evde kalmanın, kaygı seviyesinin artması, günlük rutinlerin değişmesi, belirsizlik hissi ve hareketsizlik gibi sebeplerle yetişkinlerde ve çocuklarda bazı davranış sorunları görülebileceğini ifade etti. 

Kimilerinin süreci daha kolay atlatırken kimilerinin diğerlerine göre daha fazla zorlandığını anlatan Selçuk, bunun son derece doğal olduğunu vurguladı.

Olası travmatik durumları engelleyebilmek için şimdiden çözüm yollarının kurulması ve herkesin birbirine olabildiğince destek olması gerektiğine işaret eden Selçuk, şunları kaydetti:

"En önemlisi ise psikolojik destek… Biz Bakanlık olarak koronavirüs travmasına karşı psikososyal destek için 81 ilde Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Bilgilendirme Hattı oluşturduk. İhtiyaç duyduğunuzda Bakanlığımızın '444 0 632' numaralı çağrı merkezini arayabilir ve Rehberlik ve Araştırma Merkezi'ndeki uzmanlarımızdan 7/24 destek alabilirsiniz. Her şey çocuklarımız için."

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle