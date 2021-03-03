Milli Eğitim Bakanı Selçuk, bu fotoğrafla paylaştı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime başlayan ilkokullarda, teneffüslerde öğrencilerin, öğretmenleri eşliğinde temassız oyunlar oynarken çekilen fotoğrafını paylaştı.
Selçuk, Twitter hesabından, yüz yüze eğitimin başlamasıyla okulda teneffüslerde çocukların nasıl vakit geçirdiğine ilişkin paylaşımda bulundu.
"Çocuklar teneffüslerde ne yapıyor?" diye merakta olan ilkokul velilerine bilgi veren Selçuk, "Okullarımızda, öğretmenlerinin eşliğinde temassız oyunlar oynuyorlar. Öyle görünüyor ki çok da mutlular... Gününüz aydın olsun..." ifadesini kullandı.
Paylaşımda, okul bahçesinde oyun oynayan çocukların fotoğrafı da yer aldı.
“Çocuklar teneffüslerde ne yapıyor?” diye merakta olan ilkokul velilerimize bilgi vereyim: Okullarımızda öğretmenlerinin eşliğinde temassız oyunlar oynuyorlar. Öyle görünüyor ki çok da mutlular... :)— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) March 3, 2021
Gününüz aydın olsun... pic.twitter.com/uaEzf6a3hr