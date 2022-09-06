Milli Eğitim Bakanı Özer: 2022'nin sonuna kadar kalfa ve çırak sayımızı 1 milyona çıkaracağız

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AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın başlattığı Yüz Yüze 100 Gün Projesi kapsamında Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Esenyurt'taki bir metal fabrikasında staj yapan meslek lisesi ve mesleki eğitim merkezi öğrencileri ile bir araya geldi. Öğrenciler Bakan Özer'i girişte çiçekle karşıladı. Metal fabrikası yetkilileri ile görüşen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğrenciler ile öğle yemeği yedi. Bakan Özer yemek sonrasında açıklama yaptı. Açıklamasının ardından Bakan Özer, Esenyurt'taki bir lise kampüsü inşaatında incelemelerde bulundu.



"2022'NİN SONUNA KADAR KALFA VE ÇIRAK SAYIMIZI 1 MİLYONA ÇIKARACAĞIZ"



Metal fabrikasında konuşma yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer "Milli Eğitim Bakanlığı olarak mesleki eğitimi güçlendirmek için çok önemli projelere imza atıyoruz. Uzun yıllardan beri mesleki eğitimle ilgili Türkiye'de çok şikayet vardı, 'Aradığım elemanı, çırağı, kalfayı bulamıyorum' şeklinde şikayetler vardı. Milli Eğitim Bakanlığımızca kat sayı uygulaması 2012'de kaldırıldıktan sonra mesleki eğitimi güçlendirmek için çok önemli çalışmalar yaptık. Biz de mesleki eğitimi çok daha iyi bir düzeye getirmek için çok önemli projelere imza attık. Yapılan değişikliklerle çırak, kalfa ve usta sayısında çok ciddi bir artışa vesile olduk. Kanun değişikliğinden önce tüm Türkiye'de 159 bin çırak, kalfa varken bugün itibariyle 710 bin çırak ve kalfanın olduğu bir işgücü piyasamız var. Sayın Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı gibi 2022 yılının sonuna kadar bu rakamı 1 milyona çıkartacağız” dedi.

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"SON 2 ÖĞRETMEN ATAMASININ YÜZDE 50'Sİ İSTANBUL'A YAPILDI"



Lise kampüsü inşaatını gezen Bakan Özer "İstanbul'un ertelenen tüm eğitim yatırımlarını hızlı bir şekilde yatırım programına aldık. İnşallah 39 ilçede eğitimle ilgili tüm sorunların çözüldüğü bir döneme doğru hızlı bir şekilde gidiyoruz. Eğitimin olmazsa olmazı öğretmenlerimiz anlamında da İstanbulumuza pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Son 2 atamanın yüzde 50'sini İstanbul'a ayırdık. Her 2 atamada, İstanbul'a ayırdığımız öğretmen sayısı 20 bine ulaşmış oldu. Esenyurt ilçemiz diğer ilçelerimiz içerisinde ayrıcalıklı olan bir yer. Gerçekten okul yapımı ve arsa ile ilgili çok ciddi sıkıntıların yaşandığı ilçelerimizden bir tanesi. Buraya yatırım yapmak istiyoruz ama yatırım yapacak yer bulmayla ilgili bir sıkıntımız vardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle burada 68 dönümlük araziyi Esenyurt'un eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için kazandırmış bulunuyoruz. Bu alanda 10 bin öğrencinin eğitim alacağı bir kampüsü inşa edeceğiz” diye konuştu.