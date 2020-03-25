Milli Eğitim Bakanı ne zaman açıklama yapacak?
Okulların ne zaman açılacağına ilişkin araştırmalar hız kazandı. MEB'e bağlı okullarda eğitime ara verilmesi ve uzaktan eğitim modeline geçilmesiyle birlikte öğrenciler, okulların yeniden açılacağı tarihi öğrenmek adına Milli Eğitim Bakanı'nın açıklamalarına odakladı. Konuya ilişkin MEB'in Bilim Kurulu ile istişare halinde olduğunu söyleyen Ziya Selçuk, 'Sağlık Bakanımız ve Bilim Kurulu ile beraber bir toplantımız olacak. O toplantı sonucunda zaten bir değerlendirme yapılır.' demişti. Peki, Milli Eğitim Bakanı ne zaman açıklama yapacak?
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla toplanacak. Koca ve Selçuk, toplantı sonrası ortak açıklama yapacak. İşte, 'Milli Eğitim Bakanı ne zaman açıklama yapacak?' sorusunun yanıtı...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla, Koronavirüs Bilim Kurulu saat 13.30'da toplanacak. Toplantı sonrası akşam 19:00 civarı ortak açıklama yapılması bekleniyor.
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