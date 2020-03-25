Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla toplanacak. Koca ve Selçuk, toplantı sonrası ortak açıklama yapacak. İşte, 'Milli Eğitim Bakanı ne zaman açıklama yapacak?' sorusunun yanıtı...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla, Koronavirüs Bilim Kurulu saat 13.30'da toplanacak. Toplantı sonrası akşam 19:00 civarı ortak açıklama yapılması bekleniyor.