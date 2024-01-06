×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz: 20 yılda eğitimde büyük mesafeler alındı

Güncelleme Tarihi:

#Nazif Yılmaz#Milli Eğitim Bakan Yardımcısı#Eğitim
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz: 20 yılda eğitimde büyük mesafeler alındı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2024 10:46

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, "20 yılda Türkiye'de eğitimde çok büyük mesafeler alındı. Türkiye'de 1923-2003 tarihleri arasında 530 bin kadar öğretmen atanmışken, 20 yıl içerisinde alınan öğretmen sayısı 800 bine yaklaştı" dedi.

Haberin Devamı

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Burdur'da Vali Türker Öksüz'ü ziyaret etti. Abdi Özeren İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrencilerle bir araya gelen Yılmaz, Necip Fazıl Kısakürek Konferans Salonu'nda okul müdürleriyle görüştü. Yılmaz, daha sonra Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Alpaslan Ali Can Bilim ve Sanat Merkezi'ni ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya gelen Yılmaz, "20 yılda Türkiye'de eğitimde çok büyük mesafeler alındı. Türkiye'de 1923-2003 tarihleri arasında 530 bin kadar öğretmen atanmışken, 20 yıl içerisinde alınan öğretmen sayısı 800 bine yaklaştı. 20 yılda ciddi anlamda derslik sayısı, Eğitim teknolojilerinde, sınıfların okulların donatımı, öğrencilerimizin eğitim materyali, eğitim teknolojileri ile ilgili sorun bulunmamakta. Öğretmen açığı ciddi anlamda kapatılmış durumda ve önümüzde sürekli bir hedef var. Önce Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına kadar konulan bir hedef, şimdi önümüzde Türkiye Yüzyılı vizyonuyla daha güçlü Türkiye hedefi var" diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Nazif Yılmaz#Milli Eğitim Bakan Yardımcısı#Eğitim

BAKMADAN GEÇME!