Milletvekillerinin çoklu baro’ tartışması: ‘FETÖ tüm baroları kapatacaktı’

AK Parti’nin barolarla ilgili yeni düzenlemeler getiren teklifi Meclis Genel Kurulu’nun önceki günkü toplantısında da tartışıldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, muhalefetin teklife yönelik, “Barolar siyasallaşacak” ve “FETÖ projesi” iddialarını şöyle yanıtladı:

‘EN AĞIR ÖRNEĞİ’

“Yani şu an barolar hiç siyasallaşmış değil, sadece mesleki faaliyetlerini yapıyor da, siyasallaşacakmış iddiası var. Bakınız, şu an DHKP-C’nin arka bahçesi olmuş birçok baronun açıklamalarını bu millet gördü. Dolayısıyla, çoklu baroyla, o baro olacakmış, bu itham olacakmış bunları bırakın. Şu an siyasallaşmış baronun en ağır örneğini görüyoruz. Mesleki olarak yapılacak her türlü çalışma baş tacıdır. Ancak Diyanet’ten başlayın da birçok konuya kadar, başörtüsünden başlayın da darbeye kadar birçok baronun nerede yer aldığını tüm milletimiz yakından takip etti.

‘HEPSİNİ KAPATACAKTI’

Ayrıca FETÖ’nün projesiymiş. Bakınız ‘insaf’ deriz. Bu çalışma yapılırken ne kadar vakıf, dernek benzeri kuruluş varsa istifade edildi. Bu ithamda bulunacaklarını düşündüğümüzden dolayı o zaman ki FETÖ’nün derneğinin de ne dediğine baktık. Asla iddia edildiği gibi bir konu değil. FETÖ projesi olarak ifade ettiği yaklaşım Türkiye’deki bütün baroların kapatılması, tekrar isteyenlere baro kurulması imkânı verilmesiydi. Ama şu an ki teklif öyle değil ki. Şu an her mevcut baro yerini kolluyor, koruyor. İstersek, belli sayıda avukat belgesiyle tekrar bir baro kurulabiliyor. Mevcutlar kapatılmıyor, mevcutlar zaten var, istemiyorlarsa kurmasınlar, istemeyen kurmasın ama isteyene tekrar bir baro hakkı vermek de hem örgütlenme özgürlüğünün hem fikir özgürlüğünün bir gereğidir. Bunun dünyada örnekleri var.”

‘SİZE YAPILSA DARBE DEMEZ MİYDİNİZ’

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de, barolarla ilgili düzenlemeye şu sözlerle itiraz etti: “Biraz insaf, biraz vicdan. Peki, siz iktidara gelmeden hemen önce, çıkıp da bir iktidar partisi, ’Siz çok oy alacağınız yerlerde 400 bin kişiye 1 vekil çıkaracaksınız ama örneğin CHP’nin çok oy aldığı Muğla’da, Aydın’da, İzmir’de 40 bin kişiye 1 milletvekili çıkacak. Sonra Ankara’ya gelince çoğunluğu kim sağlayacak, bakacağız’ deseydi bunun akılla, vicdanla, ahlakla bağdaşır tarafı olur muydu? ‘Eldeki yasama gücünü kullanarak darbe yaptılar, millî iradenin Genel Kurul’a yansımasına ve yasama çoğunluğunu almasına engel oldular’ demez miydiniz? Aciz bir terör örgütünün arka bahçesi’ derseniz o terör örgütü en büyük reklam fırsatını bulur, ayıptır.”