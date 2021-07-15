Çelik, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti MYK’nın ardından düzenlediği basın toplantısında özetle şu mesajları verdi:

“5 GÜNDÜR MÜSİLAJ GÖRÜLMEDİ: İklim Değişikliğiyle Mücadelede Türkiye Modeli Vizyon Belgesi hazırlığı var partimizin. Bu hazırlık doğanının yok olmasına dönük olarak nasıl mücadele vermemiz gerektiği gibi konuları içeriyor. Bütün bunları birleştiren daha yaşanabilir çevre siyasetinin hayata geçirilmesi konusunda, medeni şehrin alt başlıkların daha güçlü bir şekilde siyasetimizin parçası olarak hayata geçirilmesi, bilincin arttırılmasıdır. Çeşitli illerde gençlerle birlikte şehir buluşmaların sayısını arttıracağız. Marmara’daki müsilajın temizlenmesiyle ilgili olarak son derece güzel haberler alıyoruz. Son 5 gündür Marmara Denizi’nde müsilaj görülmedi.

DİYARBAKIR ZİYARETİ: Sayın Cumhurbaşkanımızın Diyarbakır ziyareti son derece olumlu geçti. Burada verdiği mesajlar önemli. İnkar politikasına karşı olduğumuz gibi bunun öbür yüzünü oluşturan terör politikasına ve teröre karşı verdiğimiz mücadele de son derece güçlü.

EMELLERİNE ULAŞAMADILAR: Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde milletimizin direnişine 15 Temmuz’da şahit olduk. Kendi milletine silah çekenden daha alçak kimse yoktur. Kendi milletine silah çekenlerle mücadeleyi sürdürmeye devam ediyoruz. Asker üniformasına girmiş teröristler o gece milletin güçlü iradesiyle emellerine kavuşamadı.

ANAYASA ÇALIŞMALARI: Anayasa konusunda Cumhur İttifakı kendi çalışmasını ortaklaştıracak. Bizim çalışmamız muhtemelen bayram sonrasında bir iki toplantıdan sonra tekamül etmiş olur. Ondan sonra kamuoyuyla paylaşılacaktır. Türkiye’nin geleceği konusunda şimdi siyaset yapan herkesin gelecek nesillere borcudur bu. Cumhur İttifakı’nın tek metin üzerinde vereceği karar ortaya çıkacaktır.”

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