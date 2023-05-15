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Millet İttifakı’ndan çağrı: Oylarınıza sahip çıkın

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#Millet İttifakı#Temel Karamollaoğlu#Ali Babacan
Millet İttifakı’ndan çağrı: Oylarınıza sahip çıkın
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2023 07:00

Millet İttifakı’nı oluşturan partilerin liderleri seçim sürecini Twitter hesaplarından yorumlayarak, sandıklara ve oylara sahip çıkma çağrısı yaptı.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Her seçim izlediğimiz bayat senaryoları bir kez daha sergilemeye çalışıyorlar. Milletimiz müsterih olsun. Algı oyunlarına, manipülasyonlara takılmadan bu zorlu süreci de tamamlayacağız. Yeter ki sandıklara sahip çıkalım, inanın değişim yakındır”” mesajı paylaştı. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Millet iradesinin net şekilde sonuçlara yansıması için tüm kadrolarımızla beraber sahadayız. Sandık başındaki arkadaşlarım: Son ana dek sandıkları terk etmeyin, hep beraber büyük bir demokrasi hikayesi yazıyoruz. İlgili kurumlara da sesleniyorum: Vatandaşlarımızın doğru haber alma hakkını geciktirmeyin” ifadesini kullandı.

‘MANİPÜLE EDİYORLAR’

Davutoğlu “Demokratik olgunluk içinde geçen seçimin sonucunu hiç kimse manipülasyonlarla, algı oyunlarıyla değiştiremez. Seçimin kesin sonucu ıslak imzalı tutanakların işlenmesiyle Yüksek Seçim Kurulu verileriyle ortaya çıkacak. Tüm kardeşlerimize sesleniyorum: Sandığımıza sahip çıkın, milletin oyuna sahip çıkın. Kazanacağız” dedi. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise şu paylaşımı yaptı: Maksat belli; algıyı yönetip sandıklarda kendi lehlerine ‘kazandık’ mesajı vermek ve sandıkların sahipsiz kalmasını sağlamak. Seçim araçları ile sokaklarda attıkları turlar da bunun için. Her bir vatandaşımızın sandığa giren oyuna sonuna kadar sahip çıkacağız! Yoğun “Yavaşlatma+Yıldırma+Manipüle Etme” çabalarına rağmen 13. Cumhurbaşkanımız seçimin 1’incisi olarak açıklanacaktır.

 

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#Millet İttifakı#Temel Karamollaoğlu#Ali Babacan

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