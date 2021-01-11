Millet ittifakında Çanakkale gerginliği

ÇANAKKALE Belediyesi ocak ayı olağan meclis toplantısındaki gerginlik, iki partinin genel merkezlerinin devreye girmesiyle çözüldü. İl başkanlarının açıklamalarının ardından dün de iki partinin Çanakkaleli isimleri CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ve İYİ Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Rıdvan Uz, ortak yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, özetle şu ifadelere yer verildi: “2018 seçimleri öncesinde ‘İYİ Parti seçime girmesin’ diye demokrasiye kumpas kuruldu. Bu kumpas, CHP’nin 15 milletvekili hamlesiyle aşıldı. İYİ Parti ile CHP’nin birlikte girdiği 2019 yerel seçimlerinde çok sayıda büyükşehir belediyesi, millet ittifakının adayları tarafından kazanıldı. Bu önemli sonuçlar, ülkemizin geleceği adına mücadele veren Genel Başkanlarımız Kemal Kılıçdaroğlu ve Sayın Meral Akşener’in liderliğinde bir memleket masası çerçevesinde başarılmıştır. İlk genel seçimlerde yurttaşlarımızın desteğiyle millet ittifakı iktidarı kurulacaktır. Genel başkanlarımızın özveri ile ülkemiz adına attıkları cesur adımlara, partilerimizin kurumsal mücadelesine saygı ve destek açısından hepimiz kullanacağımız kelimeleri özenle seçmek ve dikkatli olmak gibi bir görevle yükümlüyüz. ”

‘HADDİMİZİ AŞAN CÜMLEDİR’ DEMELİ

İYİ Partili Uz, Başkan Gökhan’ın “En azından haddimizi aşan, sehven söylenmiş bir cümledir” demesini beklediklerini vurgulayıp Hürriyet’e şunları söyledi: “Sayın belediye başkanımızın talihsiz beyanına müteakiben yerelde hem İYİ Parti hem de CHP ilk başkanları düzeyinde açıklama yaptı. Biz de Muharrem Erkek ile birlikte Çanakkaleli olmamız hasebiyle ortak bir bildiriye imza attık. Başkanın da bir açıklama yapacağına inanıyorum.”