Daha sonra çıkışta da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akşener’in açıklamaları özetle şöyle: “28 Şubat’ın Meral Akşener’ine ‘kafir’ dendi. Biz 40 kişiyiz bu siyasette herkes birbirinin ciğerini bilir. Eğer o ciğerlerdeki urları biliyorsak, o ciğerinde ur olanlar çok dikkatli olmaları gerekir. Ben bu ülkede en zor zamanlarda İçişleri Bakanlığı yaptım ve bizim içimizde ciğerinde ur olan yoktur, nitekim hiç de çıkmamıştır. Bir lira bağış almadan, milletimizin verdiği ile devletin verdiği para ile teşkilatlarımızı da partimizin sistemini de ferah ferah yönettiğimiz; o milletin vergilerini hayra kullanarak sistem kurduğumuz bir siyasi partiyiz.

BUYURUN İNCELEYİN

‘İtibardan tasarruf olmaz’ diyen arkadaşlarımıza partimizin bu ekonomik düzenini incelemelerini öneriyorum. Hem tutumlu olup hem de her şeyi en iyi şekilde başarabildiğiniz bir ekonomik sistemin nasıl kurulduğunu, bizi yönetenlere ‘Buyrun inceleyin’ diye öneriyorum.

Millet bizi çağırıyor. Konya’dan, Aksaray’dan, Yozgat’tan, Nevşehir’den arayanlar var. İç Anadolu’nun Selçuklu coğrafyasının yüzde 80-85, 70-75 AK Parti’ye oy vermiş bölgelerin ilçelerinden arayanlar var. Çocuklarına bilgisayar istiyor, EBA için. Esnafı geziyoruz ‘Derdimizi söyleyin’ diyor. Şu an itibarıyla yaptığımız iş, sadece vatandaşı dinlemek. CHP’ye, AK Parti’ye, İYİ Parti’ye oy veren esnafın durumu facia. Vatandaş bunu fark etmiş durumda.

Biz farklı bir siyasi partiyiz. Bize düşmanlık edenler dahil, kimsenin düşmanı değiliz. Sadece eleştirmeyiz, ‘Bu yanlış, şöyle yaparsan doğru olur’ deriz.”