İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin 2. Olağan Kurultayı’nda yeniden genel başkan seçildi. Akşener konuşmasında özetle şunları söyledi:

“İYİ Parti’yi hayatın her alanında horlanan, şiddet gören, öldürülen kadınlar, oyun çağında gelin edilen, tacize, tecavüze uğrayan çocuklarımız kurdu. İYİ Parti’yi, iki yumruk arasına sıkıştırılan, bu vatanın has evladı Kürtler kurdu, Zazalar kurdu. İYİ Parti’yi, ‘Ali’ dedi, ‘Hızır’ dedi diye, Atatürk’ü sevdi diye, din düşmanı ilan edilenler kurdu. Kutuplaşmadan, iteklenmekten bıkan ‘mahallesizler’ kurdu.

ESKİYE DÖNMEYECEĞİZ

Pandemiden beri gezdiğim yerlerde esnaf, çiftçi, işsiz kulağıma eğilip şunu söyledi; ‘Bu defa sizin sıranız.’ Çözüm belli: İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem. Kimse merak etmesin, eskiye dönmeyeceğiz. Eskinin yanlışlarının tekrar edilmediği, vesayetin olmadığı, hâkimiyetin gerçekten milletin olduğu, demokrasinin tam ve kamil olarak uygulandığı, 21’inci yüzyıl Türkiye’sine yakışır bir sistemle, milletimizi buluşturacağız. Türkiye’yi ayağa kaldırmanın ilk adımı, bir Washington’a, bir Moskova’ya, bir Berlin’e, bir Londra’ya koşan şaşkınlıktan kurtulmaktır. Yani tam bağımsızlıktır.

ÖTV’Yİ DÜŞÜRECEĞİZ

Sıkıştıkça kasa gibi kullandıkları ÖTV’yi düşüreceğiz. Türkiye’ye, hayatın her alanında nefes aldıracağız. Milletimiz bize elini uzatıyor. Uzanan o eli tutmak için işte buradayız. Vakit geldi. Millet bizi çağırıyor. ‘Emir, baş göz üstüne. Bugünler geçecek, yemin bayrak üstüne’ diyoruz.

(Delegeleri ayağa kalkmaya davet ederek) Şu andan tezi yok, hep ayakta olacağız. 3 yıl önce millet bizi, kıvılcım olarak gönderdi, büyüdük ateş olduk. Şimdi millet bizi çağırıyor. Mahalle mahalle, sokak sokak dolaşacaksınız, çalınmadık kapı, sıkılmadık el, dinlenmedik dert bırakmayacaksınız.”

TEŞEKKÜR SÖZLERİ

Akşener, seçilmesinin ardından yaptığı konuşmada da, “Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Cumhuriyet’e bağlılığınız, Türk Cumhuriyeti’ne bağlılığınız için, Alparslan ile Mustafa Kemal Atatürk arasındaki bağı kurduğunuz için teşekkür ediyorum” dedi.

SEYİRCİSİZ YAPILDI



İYİ Parti’nin 2. Olağan Kurultayı COVID-19 nedeniyle seyircisiz yapıldı. Altınpark ANFA’da yapılan kurultaya milletvekilleri, partililer, delegeler ve medya mensupları dışında kimse alınmadı.

1289 DELEGENİN OYUYLA



Akşener, tek aday olduğu kurultaya katılan 1289 delegenin tamamının oyunu alarak yeniden genel başkan seçildi. İYİ Parti’nin 1379 delegesi bulunuyor.