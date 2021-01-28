‘Militan’ söylemi 5. kol faaliyeti

“Gece gündüz demeden çalıştık ter döktük mücadele ettik. Milleti gerici, yobaz diye aşağılayanlar yerini yepyeni bir tasavvura bıraktı. Çalıştık, çalıştıkça milletimiz de bize destek verdi. Partimize sahip çıktı. Yeri geldi sokaklarımızı karıştırmak isteyenlere meydan okuduk, yeri geldi bölücü örgütünü açtıkları çukurlara gömdük, yeri geldi 15 Temmuz gecesi darbecilerle mücadele ettik ama demokrasimize leke sürülmesine asla müsaade etmedik. 18 yılda girdiğimiz 15 seçimin tamamından alnımızın akıyla çıktık. AK Parti’nin eşsiz başarısının sırrını öğrenmek istemeyenler aynaya bakıp kusuru kendilerinde aramak yerine hep başka yerlere baktılar. CHP Genel Başkanı’nın yaptığı gibi toplumumuzun farklı kesimlerini tehdit etmeye başladılar.

BUNUN ADI SİYASETSİZLİK

Hemen her gün bir CHP yöneticisi tarafından ülkesi ve milleti için ter dökenler militan yaftası vurularak hedef tahtasına konuluyor. Milletimizin canına kasteden PYD’li teröristlere gösterdikleri sempatinin onda birini kendi vatandaşlarına, mesela Diyarbakır’da evlatlarını örgütten kurtarmak için nöbet tutan acılı annelere göstermiyorlar. Bunun adı siyaset değil, siyasetsizliktir. Bunun adı tam olarak beşinci kol faaliyetidir. Türkiye’de muhalefetin böyle bir akıl tutulmasına yakalanması Türk demokrasisi adına gerçekten endişe vericidir. Bu iç karartıcı tablo mevcut CHP yönetiminin siyasi tükenmişliğinin en bariz göstergesidir.

PARTİ KİMLİĞİNİ KAYBETMEKTE

Bizzat eski Cumhurbaşkanı adaylarının ifadesiyle CHP bugün yalan ve iftira üretim merkezine dönüşmüş durumdadır. CHP siyasi parti kimliğini giderek kaybetmektedir. İnşallah 2023 seçimleri Türkiye’de CHP’nin rövanşist siyasetinin de tasfiye edildiği yeni bir dönemin müjdecisi olacaktır. Biz işimize bakacağız. Türkiye için ne yapabiliriz ona bakacağız. Milletimizin gönlündeki yerimizi nasıl güçlendiririz, ona bakacağız. Milletin kapısını seçimden seçime çalan, halini hatırını seçimden seçime soran bir parti asla olmadık, olmayacağız.”