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Mide küçültme ameliyatı sonrası hayatını kaybetmişti! Doktora 6 ay meslekten men cezası

#İzmir#Mide Küçültme Ameliyatı#Doktor
Mide küçültme ameliyatı sonrası hayatını kaybetmişti Doktora 6 ay meslekten men cezası

İzmir'de Özge Mitoğlu’nun (28) mide küçültme ameliyatı olduktan bir süre sonra hayatını kaybetmesine ilişkin açılan davada, operasyonu gerçekleştiren Dr. Mehmet Yalım Uçtum 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu cezayı 45 bin lira para cezasına çeviren mahkeme, Uçtum'a ayrıca 6 ay süreyle meslekten men cezası verdi. Karara tepki gösteren Özge Mitoğlu'nun eşi Mehmet Mitoğlu. "Gencecik bir canın değeri 45 bin lira mı? Benim yuvam söndü" dedi.

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İngiltere’nin başkenti Londra'da yaşayan Özge Mitoğlu, çocuk sahibi olabilmek umuduyla mide küçültme ameliyatı yaptırmak için 2019 yılının mayıs ayında İzmir’e geldi. Mitoğlu, özel bir hastanede ameliyat oldu. Ameliyat için hastaneye 13 bin lira ödeyen Özge Mitoğlu, 3 gün sonra taburcu edildi. Birkaç gün sonra rahatsızlanan Mitoğlu, 23 Mayıs'ta tedavi için götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Mehmet Mitoğlu, eşinin ölümünün ardından savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yürütülen soruşturma kapsamında Dr. Mehmet Yalım Uçtum'un tıbbi hatasının bulunup bulunmadığının araştırılması amacıyla ameliyata ilişkin evrak, İzmir Adli Tıp Kurumu ve İstanbul Adli Tıp Kurumu 8'inci İhtisas Dairesi'ne gönderildi. İncelenen evrak sonrası hazırlanan iddianamede, Dr. Uçtum hakkında 'taksire ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle İzmir 49'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Uçtum iddianamedeki ve mahkemedeki savunmalarında, ölümün ameliyattan değil, pıhtı atması sonrası bağırsaklarda oluşan komplikasyondan kaynaklandığını savunarak, suçlamaları reddetti.

SAVCI HAPİS İSTEDİ, HAKİM PARAYA ÇEVİRDİ

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Davanın karar duruşması geçen hafta İzmir 49'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanık Uçtum ve taraf avukatları katıldı. Savcı mütalaasında, İstanbul Adli Tıp Kurumu 8. Adli Tıp İhtisas Kurulu'ndan alınan raporda Mitoğlu'nun tedavisine katılan genel cerrahi uzmanı Dr. Mehmet Yalım Uçtum'un uygulamalarının tıp kurallarına uygun olmadığı oy birliği ile görüş belirtildiği belirtildi. Savcı, sanığın, Mitoğlu'nun ölümüne taksirli davranışıyla sebebiyet verdiği ve üstüne atılı suçu işlediğinin delillerden anlaşıldığını belirterek 'taksire ölüme neden olma' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mütalaanın ardından söz alan Uçtum'un avukatı müvekkilinin beraatini istedi.

'EŞİMİN ÖLÜMÜNDEN SONRA BİR KEZ DAHA YIKILDIM'

Kararını açıklayan mahkeme, Uçtum'u 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırdı, duruşmalardaki iyi hali göz önünde bulundurularak bu ceza 2,5 yıla indirildi. Hakim, sanığın kişiliğine, sosyal ve ekonomik durumuna, suçun işlenmesindeki özelliklere göz önüne alınarak hapis cezasını 45 bin 500 lira para cezasına çevirip, sanığın doktorluk mesleğini gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranması sebebiyle taksirle suçtan mahkumiyetine karar verildiğinden doktorluk mesleğini icra etmekten 6 ay süreyle yasaklanmasına karar verdi.

Özge Mitoğlu'nun eşi Mehmet Mitoğlu, verilen kararın ardından yıkıldığını söyledi. Mitoğlu, "Verilen karara inanmak mümkün değil. Gencecik bir canın değeri 45 bin lira mı? Benim yuvam söndü. Eşimin ölümünün ardından bir kez daha yıkıldım. Acımız dineceği yerde gittikçe çoğalıyor. Tüm raporlar aleyhine olmasına rağmen sanık para cezası aldı. Buna da itirazda bulunmalarına tahammül edemiyorum. Karara itiraz edeceğiz. Hukuki mücadelemiz sürecek" dedi.

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#İzmir#Mide Küçültme Ameliyatı#Doktor

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