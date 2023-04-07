MHP’nin milletvekili adayları açıklandı

Haberin Devamı

Bugün YSK’ya sunulacak olan listede, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin büyük değişikliklere gitmediği görüldü.

GÖREVDEN ALINMIŞTI

Meclisteki MHP sandalyesinden sadece 5 milletvekili listede kendine yer bulamadı. Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Konya Milletvekili Esin Kara ve Mersin Milletvekili Baki Şimşek listede yer almadı.

Kahramanmaraş Milletvekili Aycan, 2018 seçimlerinin hemen ardından “Meclis’te ne dersek o olacak, Erdoğan’ı biz kurtardık. MHP’nin Genel Başkanı hem Erdoğan’ı, hem Adalet ve Kalkınma Partisi’ni hem Meclis’i hem de devleti kurtarmıştır.” sözleriyle dikkat çekmişti. Bahçeli, bu açıklamanın ardından Aycan’ı Genel Başkan Yardımcılığı görevinden almıştı.

Haberin Devamı

15 kişilik Başkanlık Divanı’nın tamamı ise listede yer aldı. Divan üyelerine şehirlerin birinci sıralarında yer verildi. Mersin milletvekili Olcay Kılavuz dördüncü sıraya, İstanbul 3. Bölge Milletvekili Arzu Erdem dördüncü sıraya, Ankara 2. Bölge Milletvekili Nevin Taşlıçay da aynı bölgeden üçüncü sıraya kaydırılarak, 2018 seçimlerine göre daha geriden listede yer aldılar. İYİ Parti’den MHP’ye geçen İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz da İstanbul 3. Bölgeden üçüncü sıradan aday gösterildi.

FİLMDE EMİNE ERDOĞAN’I CANLANDIRMIŞTI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hayatını anlatan “Reis” filminde Emine Erdoğan’ı canlandıran ve Seksenler dizisinin önemli oyuncularından Özlem Balcı da Muğla’dan birinci sıra adayı oldu. Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı da Amasya’dan birinci sıradan listede yer aldı.