MHP'nin kuruluşunun 55'inci yılı... Bahçeli'den sert tepki: AYM milli güvenlik sorunudur

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MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin 55'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle ATO Congresium'da düzenlenen törende konuştu. Bahçeli, 17 Mart'ta 14'üncü Olağan Büyük Kurultayı gerçekleştireceklerini hatırlatarak, "Cumhuriyet'in yeni yüzyılında geçekleştireceğimiz büyük kurultayımız aynı zamanda Türkiye Yüzyılı'nın ve Türk devrinin yol haritasını da çizecektir. Bu kapsamda geleceğin siyasi ve stratejik planlamalarının yanı sıra, yeni yüzyılı kalbinde ve kafasında taşıma kabiliyeti göstermesi muhtemel olan yenilenmiş ve güçlendirilmiş kadrolarımızla mücadelemize hız vereceğiz" dedi. Bahçeli, 31 Mart'taki mahalli idareler seçimine vurgu yaparak, "Türkiye'nin ilerleyiş ve yükseliş ümitlerine ket vuracak yerel yönetimler engelini sandık ve demokrasi aracılığıyla kaldırmak milli bir zarurettir. CHP'den bir yol olmayacağı anlaşılmıştır. Bugün kü CHP, DEM'lenmekle kalmamış, kriz ve kargaşaya düşmüş, kapanın elinde kalan bir parti hüviyetine bürünmüştür" diye konuştu.

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'AYM, YA KAPATILMALI YA DA YENİ BAŞTAN YAPILANDIRILMALI'

Bahçeli, Çağlayan Adliye'sine yönelik saldırı girişimini hatırlatarak, "Ölü ele geçirilen DHKP-C'li 2 teröristin kimler tarafından savunulduğu, bu alçaklardan birisinin cezaevindeyken yazdığı mektubu Meclis'te okuyan CHP'linin kim olduğu deşifre olmuştur. Daha vahimi Çağlayan Adliyesi'nin önünde alnı çatından vurularak indirilen ve layığını bulan bir terörist lehine Anayasa Mahkemesi'nin 6 Şubat 2020 tarihinde açıkladığı hak ihlali kararıdır. Anayasa Mahkemesi adalet ve hukuk ilkelerine savaş açmıştır. 6 Şubat 2020 tarihinde hak ihlali kararıyla ödüllendirilen DHKP-C'li terörist tam 4 yıl sonra hunhar bir terör saldırısı esnasında hamd olsun imha edilmiş, adalet bir nebze de olsa yerini bulmuştur. Fakat Anayasa Mahkemesi haini haklı görmüş, Türk polisi de 'hak öyle değil böyle olur' mesajıyla gereğini yapmıştır. Mahkeme Başkanı, utanmadan sıkılmadan hala Anayasa Mahkemesi kararlarının 153'üncü maddeye göre kesin olduğundan bahisle gerçek ve tüzel kişileri bağlayacağını iddia etmektedir. Bay Zühtü, senin ve bir kısım üye arkadaşının aklayıp hak ihlali kararıyla taltif ettiğiniz cani 6 Şubat'ta terör saldırısına teşebbüs etti, polislerimizi yaraladı ve bir vatandaşımızın da hayatına mal oldu, haberin oldu mu? Bu rezaleti duydun mu? Hak ihlali kararlarıyla Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik ve tarihsel haklarına ölümcül darbeler vurduğunuzu ne zaman ve daha neyin olması sonucunda görecek ve anlayacaksınız? Anayasa Mahkemesi artık milli güvenlik sorunudur. Mahkeme başkanı ve mahut üyeler devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün, toplumsal huzur ve güvenliğin muarızı haline gelmişlerdir. Böyle gidemez, böyle bir mahkeme yapısı Türkiye'de yüksek yargı organları içinde yer alamaz, almamalıdır. Verdiği skandal hak ihlali kararlarıyla iç barış ve huzur ortamını sarsan ve kaos üretim merkezi olduğunu teyit eden Anayasa Mahkemesi, tekrar ifade ediyorum ki, ya kapatılmalı ya da yeni baştan yapılandırılmalıdır" ifadelerini kullandı.

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'CHP'NİN YENİ ADRESİ KANDİL'DİR'

Bahçeli, Türkiye'ye operasyon çekildiğini söyleyerek, "31 Mart 2024 tarihinde Türk milleti operasyon maşalarına hesap soracaktır. Merkezi yönetimle uyumlu yerel yönetimlerin tesis ve tecellisi Türkiye'nin gücüne güç katacaktır. CHP'nin yeni adresi Kandil'dir. DEM, CHP'yi kafa kola almış, tehditlerle zincire vurmuştur. Özgür Bey erkenden havlu atmış, nihayet çuvallamıştır. Cumhur İttifakı devlete sahip çıkacak, vatana sahip çıkacak, bayrağa sahip çıkacak, demokrasiye sahip çıkacak, milli kaynaklara sahip çıkacak, istiklale sahip çıkacak, Türkiye Yüzyılının mimarı olacaktır. Hedefimiz; dağlarında teröristlerin, meydanlarında bölücülerin, ovalarında sivil maskeli terör yandaşlarının cirit atmadığı, yoksulluk, açlık, işsizlik ve sefaletin Türk milleti için bir kader olmadığı, emeğinin ve alın terinin karşılığını alamayan işçi, memur, esnaf, emekli, köylü ve çiftçinin kalmadığı, kanunsuzluğun kol gezmediği, kadına şiddetin, hırsızlığın, gasp ve kapkaççılığın sokaklarına hakim olmadığı, vurguncuların ve soyguncuların milli servetimizi talan etmediği, okullarına toplumsal şiddetin, uyuşturucu illetinin ve ahlaki çöküntünün girmediği, Türk milletinin hor ve hakir görülmediği, etnik köken, dil ve din farklılıklarına bakılmaksızın bütün vatandaşlarımızın Türk milletinin eşit ve onurlu bireyleri olarak huzur, güven, refah ve mutluluk içinde bir arada kardeşçe yaşayacağı bir Türkiye'dir ve Türk devridir" dedi.

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GÜNDEME ALINMASI GEREKEN 9 KONU

Önümüzdeki dönemde gündeme alınmasını ve mutabakata bağlanmasını temenni ettikleri 9 öncelikli konu başlığı olduğunu vurgulayan Bahçeli, şöyle dedi:

"Bunlar arasında ilk sırayı yeni bir anayasa yazımı almaktadır. Milliyetçi Hareket Partisi 100 maddelik yeni anayasa teklifiyle hazırlığını çoktan tamamlamıştır. 2'nci olarak, devlet ve toplum düzenini Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle tam manasıyla uyumlu hale getirecek yasal düzenlemeler yapılmalıdır. 3'üncü olarak, nimet ve külfet dengesini isabetle kuracak bir vergi reformu hayata geçirilmelidir. 4'üncü olarak, Büyükşehir Belediye Kanunu, Belediye Kanunu, İl İdaresi Kanunu ve Köy Kanunu yeni ihtiyaçlar ve idarenin bütünlüğü çerçevesinde ele alınmalıdır. 5'inci olarak, terörle mücadeleye eklemlenen ve bölücülüğü etkisiz hale getirecek milli bir strateji oluşturulmalıdır. 6'ncı olarak, toplumsal şiddete sıfır tolerans gösterecek bir mücadele planı hazırlanmalıdır. 7'nci olarak, etik ve ahlaki ilkeler kapsamında, toplumsal yozlaşmaya sebep olan sosyal medya başta olmak üzere dizi filmlere, ekonomik sömürü çarkını döndüren fırsatçılara, inanç istismarına çanak tutan merdiven altı yapılara etkin denetimler uygulanmalıdır. 8'inci olarak, başta İstanbul olmak üzere şehirlerimizin altyapısı güvenli hale getirilmeli ve mevcut riskli yapıların dönüştürülmesine hız verilmelidir. 9'uncu olarak da, devlete yuvalanan, varlığımızı ve birliğimizi riske atan, hala aktif olan kripto damar ile FETÖ benzeri her türlü yapının kararlılıkla ve kesinlikle üzerine gidilmelidir. İhanetlere karşı dikkatli olmazsak yıkım mukadderdedir."