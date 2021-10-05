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MHP’nin 2023 mesajları: Kırmızı çizgi Atatürk ve demokrasi

#MHP#Seçim#ABD
MHP’nin 2023 mesajları: Kırmızı çizgi Atatürk ve demokrasi

MHP Genel Merkezi, 9 ayrı bölgede düzenlediği “Hedef 2023” temalı istişare toplantılarını tamamladı. Her ile ayrı bir Başkanlık Divanı üyesinin gittiği toplantılarda önemli mesajlar verildi:

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Semih Yalçın: Küresel yarışın uzayda, laboratuvarda ve yapay zekânın sınırsız ufuklarında sürdüğü çağda; Türkiye’nin kaybedecek tek günü yoktur. 

Feti Yıldız: Sipariş üzere yazılmış düzmece araştırmalar, sosyal medyada dolaşıma sokulan yalan haberler, çarpıtılmış bilgiler, aktif bir azınlık eliyle ülkemize sürekli iftira ediliyor.

İsmet Büyükataman: Muhalefet ‘yönetilemeyen bir ülke’ algısı oluşturmaya çalışmaktadır. Gelişmeler, ABD Başkanı Biden’ın ‘Türkiye’de bir iktidar değişikliği için muhalif liderlerin desteklenmesi gerektiği’ sözlerinin eyleme geçirildiğini göstermektedir.

İsmail Faruk Aksu: Stratejik hedeflerin ilki; Türk Tipi Başkanlık Modeli’ne sahip çıkmaktır. Yeni yönetim sisteminin ruhuna müzahir bir Anayasa ikinci stratejik hedefimizdir. 

Sadir Durmaz: Seçim yokken ‘Başbakan olacağım’ deyip her konuşmasına ‘Yurtta sulh’ ile başlayanları, partimizi ele geçirmeye çalışanları hafızalardan silmeyeceğiz.

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İsmail Özdemir: Bu partinin (İYİ Parti) genel başkanının cumhurbaşkanı adayı olmayacağını açıklaması ibretlik tablodur. 

Mevlüt Karakaya: Anayasamızda güvence altına alınmış olan Cumhuriyet’in temel ilkeleri, milli, üniter devlet yapımız, Türk milli kimliği, Atatürk, demokratik rejim ve temel insan hakları gibi değerler Cumhur İttifakı’nın kırmızı çizgileridir.

Yaşar Yıldırım: Türkiye’nin içinde bulunduğu durum dolayısıyla erken seçim taraftarı değiliz. 

BAHÇELİ’NİN TOPLUMSAL ROLÜ

Tamer Osmanağaoğlu: Hacı Bektaş’ın bir dizinde ceylan, bir dizinde aslanla çizildiği resim; Hünkâr’ın en meşhur tasviridir. İşte Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin toplumsal rolü; bu kadim resmin şifrelerinde saklıdır.

Mustafa Kalaycı: Parlamenter sistemde, siyasi istikrarsızlıklarla sürekli karşı karşıya kalınmıştır.

Kamil Aydın: HDP ile şu an gizli birlikteliği paparazzi programlarına benzetiyorum. Hani sanatçılar içeride beraber yiyorlar içiyorlar dışarı çıkarken biri başka arabaya koşuyor diğeri başka arabaya koşuyor...

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#MHP#Seçim#ABD