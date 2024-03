MHP'li Yalçın'dan yerel seçim mesajı: MHP kurultayı, zaferinin habercisi olacak

Haberin Devamı

MHP'li Yalçın, partisinin 17 Mart Pazar günü yapılacak '14'üncü Olağan Büyük Kurultay'ına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yalçın, Türkiye'nin her sabah, iç ve dış dinamikleri yansıtan yoğun bir gündeme uyandığını belirterek, "Gerek içeride gerekse dışarıda birbirini takip eden, biri diğerini etkileyen karmaşık hadise ve gelişmeler; küresel bağlamda zaruri bir değişimin, kaçınılmaz bir yeni oluşumun doğum sancılarını haber vermektedir. Sömürgeci Batı ülkelerinin yüzyıllardır demokrasi ve insan hakları maskesi arkasında dayattığı haksızlık, adaletsizlik ve zulümler; insanlığı içinden çıkılması zor bir küresel açmaza sürüklemiştir. Sömürge anlayışıyla kendini eriten Batı alemi, dünyanın zengin kaynaklarını tüketmekle kalmamış; beşeriyetin dayanma gücünü, takatini de bitme noktasına getirmiştir. Hem Batılı devlet adamları, hem de hastalıklı Batı toplumları beşeriyetin huzur ve sükununa, dünya barışının yeniden tesisine değil; yıkıma hizmette yarışmaktadır. Yerkürenin her yerinde Batı'nın körüklediği emperyalist ayrımcılığa, ırkçılık, İslamofobi, münaferet ve düşmanlık kültürüne kaşı itiraz ve protesto sesleri yükselmektedir. Ancak bu yeterli değildir. Yeryüzündeki kötü gidişe dur diyecek yeni bir küresel akla, dünya düzeninin yeniden tanzimine şiddetle ihtiyaç vardır. Batı dünyasının insanlığı sürüklediği anafordan kurtuluşun, çıkmaz yoldan dönüşün vakti çoktan gelmiştir. Her alanda insanlığın yuvarlandığı açlığa ve tükenişe son verme, Batı dünyasının bitmek tükenmek bilmeyen obez iştihasına gem vurma zamanıdır. Küresel kaosun son bulması, insanlığın sulh ve selamete erişmesi için artık rollerin de aktörlerin de değişmesi bir zarurettir. Bu kaçınılmaz tebeddülün gerçekleşmesi için öncelikle büyük bir medeniyet tasavvuruna, sonra da bu tasavvuru hayata geçirecek profesyonel teşekküllere ihtiyaç vardır" dedi.

'COŞKU VE HEYECAN YÜKLENMEYE VESİLE OLACAK'

Ayrıca, iyi yetişmiş, basiret ve feraset sahibi devlet adamlarına ve politikacılara; sağlıklı düşünen, sorumluluk sahibi, barış ve huzur içinde yaşama azminde olan, bilinçli topluluklara ihtiyaç olduğunu vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti:

"Özellikle de ülkesini yükseltme sevdasına sadık, milletini çağlar ötesine taşıma ülküsüne bağlı genç kadrolara ihtiyaç vardır. Milliyetçi-Ülkücü Hareket'in gümrah ırmaklarından beslenen MHP; Türkiye sevdalısı, kendini milletinin refah ve saadetine, yükselme ve güçlenmesine adamış nesillerin ocağı olarak göreve hazırdır. MHP'ye can ve kan veren imanlı, kararlı Ülkücü kadrolar; 21'inci asra ad olarak verdiğimiz 'Türkiye Yüzyılı'nın müessisleri olacaklardır. MHP kadroları, Türkiye'de siyasi partiler arasında gelişen, yerleşen ve başta CHP olmak üzere Cumhur İttifakı muarızı partilerce körüklenen münaferet kültürünü ortadan kaldırmaya amadedir. MHP kadroları; atalarından aldıkları ilhamla Türkiye'de iç barış ve sükunu tesis edip refahı yayma, dünyaya yeni ve adil bir nizam verme idealine baş koymuşlardır. Bu arada Türkiye 31 Mart Yerel Seçimlerine adım adım yaklaşırken MHP, 17 Mart Pazar günü 14'üncü Olağan Büyük Kurultay'ını gerçekleştirecektir. Sözünü ettiğimiz iç ve dış gelişmeler bağlamında, MHP'nin Büyük Kurultayı: 'Ülke İçin Var Olduk/Bir Ülküye Yar Olduk', 'Ülkeye Sevda/Ülküye Yemin' sloganı altında gerçekleştirilecektir. Bilindiği üzere, MHP'nin bütün kurultayları toy ve şölen havasında geçmektedir. MHP için her Kurultay güç tazelemeye, coşku ve heyecan yüklenmeye vesile olmaktadır. Bundan öncekilerde olduğu gibi; bu defaki Büyük Kurultay'da da ülkücü irade, ardına düştüğü, beraber yol yürüdüğü liderine güven ve bağlılık izharını tek ses, tek yürek halinde tekrarlayacaktır. 17 Mart günkü 14'üncü Olağan Büyük Kurultay'ımızda tezahür edecek sinerji, hem '21'inci Yüzyılda Lider Ülke Türkiye' idealini gerçekleştirecek azim ve iradeye sahip ülkücü kadroların münadisi, hem de 31 Mart'ta Cumhur İttifakının büyük yerel seçim zaferinin habercisi olacaktır."