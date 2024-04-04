MHP’den oy tepkisi: 3. partiyiz

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MHP Genel Merkezi, mahalli idareler seçimde partinin aldığı oy oranına yöneltilen eleştirilere tepki gösterdi. Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da yaptığı açıklamada seçimlerde MHP’nin iki büyükşehir, 27 il, 103 metropol ilçe, 344 ilçe ve 331 belde olmak üzere 807 yerde seçimlere katıldığını hatırlatarak özetle şunları aktardı:

220 BAŞKANLIK KAZANILDI

“Batı demokrasilerine örnek olacak şekilde şeffaf, açık ve güvenli bir ortamda yapılan Mahalli İdareler Seçimleri’nde MHP 8 ilde, 25 metropol ilçede, 89 ilçede, 98 belde olmak üzere toplam 220 belediye başkanlığı kazanmıştır. Seçimlerle ilgili tüm bilgiler YSK ve ilgili kurumlar tarafından kamuoyu ile anbean paylaşılmıştır. MHP’nin oy oranlarının özellikle DEM’in oy oranının altında gösterilmesi için kimlerin gayret gösterdiği tarafımızca bilinmektedir. Mahalli İdareler Seçimleri’nde partilerin oy oranları il genel meclisi sonuçlarına göre hesaplanmaktadır. YSK verilerine göre, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri’nde İl Genel Meclisi’nde partilerin ulaştığı oy oranları; AK Parti yüzde 32.16, CHP yüzde 23.19, MHP yüzde 16.62, DEM yüzde 7.89, YRP yüzde 6.5’tir.

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ÇOĞU AZ GÖSTERİYORLAR

Cumhur İttifakı’nın bir üyesi olarak MHP, bu mesajlardan gereken dersleri çıkarmıştır. Milli irade karşısında bütün siyasi partilerin boynu kıldan incedir. Alınan sonuçlar elbette çarpıcıdır. Ancak söz konusu olan yerel seçimlerdir ve Mahallî İdareler Seçimleri’nin sonuçlarını kendi dinamikleri içinde analiz etmek icap eder. Genel Seçim mantığıyla nitelendirmeye ve anlamlandırmaya çalışmak büyük hata olacaktır. Yerel seçimlerin neticeleri üzerinden MHP’nin çoğunu az göstermeye çalışılmasına seyirci kalmayız. Kayıplarımızın öne çıkarılıp kazançlarımızın yok sayılmaya çabalanmasına müsaade etmeyiz. İl genel meclisi oy oranı yüzde 16.62’dir. Buna göre MHP üçüncü parti konumundadır.

MHP olarak millet iradesine saygı göstereceğiz. Devletin bekasını kıskançlıkla gözeteceğiz. Hükümete köstek değil, destek olacağız.”