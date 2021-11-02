MHP'den 'Onbaşı Nezahat' talebi

Haberin Devamı

MHP Eskişehir Milletvekili Nurullah Sazak, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in yanıtlaması üzere Meclis Başkanlığı’na bir önerge verdi. Çocukluğu savaş cephelerinde geçen Nezahat Onbaşı’nın henüz dokuz yaşındayken İstiklal Savaşı’na katıldığını belirten Sazak, önergesinde şunları kaydetti: “Türk Kurtuluş Savaşı’nda vatanının bağımsızlığı için mücadele eden ve ulusal mücadelenin sembol isimlerinden olan Nene Hatun, Nezahat Onbaşı ve Şerife Bacı gibi kahraman Türk kadınlarının fedakârlıklarının yetişen yeni nesle aktarılması büyük önem arz etmektedir. Nezahat Onbaşı’nın kahramanlıkları ders kitaplarında ve eğitim müfredatlarında yer almakta mıdır? Yer almamaktaysa alınmasına yönelik bir çalışma var mıdır? Türk kadının özellikle İstikbal Harbi’nde göstermiş olduğu fedakarlıkların yeni nesle aktarılması hususunda Bakanlığınız tarafından yürütülen çalışmalar nelerdir?”

Haberin Devamı

ŞERİFE BACI, KARA FATMA...

Bakan Özer, Sazak’ın Nezahat Onbaşı ile ilgili isteğine şu karşılığı verdi: “İlkokul ve ortaokullardaki öğretim programı ile ders kitaplarında Nezahat Onbaşı, Halide Onbaşı, Şerife Bacı, Fatma Seher Erden, Gördesli Makbule, Tayyar Rahmiye gibi kadın kahramanların Millî Mücadele’ye katkılarına değiniliyor. Bundan sonra gerçekleştirilecek program güncelleme ve ders materyali geliştirme süreçlerinde önergede bahsi geçen Millî Mücadele kahramanlarımızdan Küçük Nezahat’a (Nezahat Onbaşı) yer verilmeye devam edilecektir.”

ÇOCUKLUĞU CEPHEDE GEÇTİ

MHP’li Sazak önergesinde, Nezahat Onbaşı’nın henüz 9 yaşındayken İstiklal Savaşı’na katıldığına dikkat çekti ve “70. Alay Komutanı olan babası ile birlikte Geyve Savaşı, Konya İsyanı, I. ve II. İnönü Savaşları ile Sakarya ve Gediz muharebelerinde mücadele etmiş ve 12 yaşında onbaşılığa terfi ettirilmiştir. TBMM’nin 30 Ocak 1921 tarihli oturumunda Nezahat Onbaşı’ya İstiklal Madalyası verilmesi kararlaştırılmış ancak madalya gecikmeyle 2013 yılında torunu Şebnem Üçok’un kızı Gizem Ünaldı’ya takdim edilmiştir” dedi.