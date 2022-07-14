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MHP'den istifa eden Ersoy'a, Bahçeli'den üyelik daveti

#MHP#Ankara#TBMM
MHPden istifa eden Ersoya, Bahçeliden üyelik daveti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 3 ay önce disiplin kuruluna sevk edildikten sonra partiden istifa eden Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy'u tekrar üye olması için davet etti.

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MHP Genel Başkanı Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, "5 Nisan 2022 günü kesin ihraç talebi ile MHP Disiplin Kuruluna sevk edildikten sonra partimizden istifa eden Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli tarafından tekrar partimize üye olmak üzere davet edilmiştir. Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'un partimize üyelik işlemlerinin yeniden başlatılması hususunda bizzat Sayın Genel Başkanımız tarafından talimat verilmiş ve kendisi partimize yeniden üyelik başvurusunda bulunmaya çağrılmıştır" dedi.

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