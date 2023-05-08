MHP’den 100 söz

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MHP Lideri, 14 Mayıs seçimleri için partisinin beyannamesini “Gelen Türk Asrı, Geleceğin Gücü Türkiye” konseptiyle hazırladı. 258 sayfalık beyannamedeki vaatler ise, “Cumhuriyetimizin 100’üncü Yılında MHP’nin 100 Sözü” başlığını taşıyan bir broşürde özet olarak sıralandı. Beyannameden bazı sözler şöyle:



LİYAKAT KURULU KURULACAK



- Demokratik, kapsayıcı ve katılımcı yeni bir anayasa yapılacak.

- “Liyakat Kurulu” kurulacak.

- Yüz il, bin ilçeden oluşan bir idari sistem oluşturulacak.

- Sosyal medyanın temiz kullanımını sağlayacak düzenlemeler yapılacak.

- Kamuoyu araştırmaları ve sonuçlarının kamuoyunu yanıltıcı şekilde yapılmasının önüne geçecek düzenleme yapılacak.

- Her aileye avukat tahsis edilerek “aile avukatlığı” sistemine geçilecek.

- Anayasa Mahkemesi yeniden yapılandırılacak.

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RUH SAĞLIĞI KANUNU

- “Ruh Sağlığı Kanunu” ve “Siyasi Etik Kanunu” çıkarılacak.

- Yolsuzlukların yargıya ivedilikle taşınması ve hesap sorulması sağlanacak.

- Milletvekili dokunulmazlığı, kamuoyu vicdanının kabul edeceği şekilde düzenlenecek.

STAJ EMEKLİLİĞE SAYILACAK



- Uzman erbaşların tümü kadroya alınacak.

- Asgari ücretlilere büyük şehirlerde ulaşım yardımı verilecek.

- Ücret sistemini de içeren personel rejimi yeniden düzenlenecek.

- Staj ve çıraklık süreleri emeklilik hizmetine sayılacak.

- Atanamayan öğretmenlerin tamamının kademeli olarak atanması sağlanacak.

- Emekli aylıklarındaki eşitsizlikleri giderecek norm ve standart birliği sağlanacak.

- Geliri belli bir düzeyin altında olan aileler için “asgari gelir desteği” uygulanacak.

- Muhtaç durumdaki ailelere “Hilalkart” verilecek.

- Çalışan eşlerin, aynı ilde görev yapmaları sağlanacak.

- Kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığa ve istismara karşı düzenleme yapılacak.

TÜRK MALI MARKALI ÜRÜNLER



- “Milli kültür endüstrisi” oluşturulacak.



- Dünyanın her yerinde yüksek teknolojili “Türk Malı” markalı ürünlerin yer alması sağlanacak.



YAPAY ZEKÂ ÇALIŞMALARI MERKEZİ



- “Yapay Zekâ Çalışmaları Merkezi” kurulacak.

- Ankara Türk Dünyası Bilimsel Araştırma Merkezi (ATAM) kurulacak.

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- Terörün tamamen bitirilmesi temin edilecek.

- Suriyelilerin gönüllü şekilde yurtlarına ve yuvalarına dönmeleri sağlanacak.”

EV İŞLERİ ÇALIŞMA KAPSAMINDA

- Asker ailelerine yapılan ödeme artırılacak.



- Şehit ve gazi çocuklarının her kademedeki eğitim harcamalarının devlet tarafından karşılanması temin edilecek.



- Yaşlısına bakmakla yükümlü olan muhtaç durumdaki ailelere “sosyal bakım yardımı” verilecek.



- Şehit yetimlerinin tamamına iş hakkı verilecek. Şehitlerin anne ve babalarına bağlanan aylık artırılacak.



- Ev hanımlarının ev işleri “çalışma” kapsamında değerlendirilecek ve buna ilişkin düzenlemeler gerçekleştirilecek.



- Yoksul öğrencilerin, şehit ve gazi çocuklarının kamu yurtlarında ücretsiz barınmaları sağlanacak.



- Gazilere, ÖTV’siz araç sağlanacak. Malul sayılmayan gazilerin mağduriyetleri giderilecek.



- Eğitim müfredatı milli ve çağın gereklerine uygun bir şekilde planlanacak.



- “Türk Kuşağı” stratejisi hayata geçirilecek. Türk toplulukları arasındaki bağlar güçlendirilecek.