MHP'de 55 belediye başkan adayı daha belli oldu

Güncelleme Tarihi:
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz; " Partimizin yetkili kurullarının yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkanımız Sayın Devlet BAHÇELİ’nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 7. etap olarak adaylıkları kesinleşen 2 Büyükşehir İlçe, 53 İlçe Belediye Başkan Adayımızın isim listesi aşağıdadır. " dedi.
İşte adayların listesi...
1 KAHRAMANMARAŞ/ ÇAĞLAYANCERİT BÜYÜKŞEHİR İLÇE HASAN ONARAN
2 MUĞLA/ FETHİYE BÜYÜKŞEHİR İLÇE MUHAMMET KÖKTEN
3 ÇORUM/MECİTÖZÜ İLÇE OKAN ARIK
4 ÇORUM/ORTAKÖY İLÇE RAMAZAN ÖNCÜL
5 ÇORUM/ OĞUZLAR İLÇE ALİ YARBAŞI
6 AĞRI/ ELEŞKİRT İLÇE FESİH KÖSEN
7 AĞRI/ PATNOS İLÇE BİLAL ŞİMŞEK
8 AĞRI/ TAŞLIÇAY İLÇE HÂKİM TAŞDEMİR
9 BİLECİK/ BOZÜYÜK İLÇE BAHADIR ÇETİN
10 BİLECİK/ GÖLPAZARI İLÇE İBRAHİM CEBECİ
11 BİLECİK/ İNHİSAR İLÇE ABDULLAH TÖRENCİ
12 BİLECİK/ OSMANELİ İLÇE ÖMER OYAR
13 BİLECİK/ PAZARYERİ İLÇE GÖKHAN DEĞİRMEN
14 BİLECİK/ SÖĞÜT İLÇE İSMET SEVER
15 BİLECİK/ YENİPAZAR İLÇE İLHAN ÖZDEN
16 HAKKÂRİ/ ÇUKURCA İLÇE NACİ SEVİNÇ
17 HAKKÂRİ/ DERECİK İLÇE ERKAN KAYA
18 HAKKÂRİ/ ŞEMDİNLİ İLÇE HALİM YILDIRIM
19 IĞDIR/ ARALIK İLÇE ÜMİT OK
20 IĞDIR/ KARAKOYUNLU İLÇE BAYRAM ALİ BALLI
21 IĞDIR/ TUZLUCA İLÇE SİNAN KELAT
22 ISPARTA/ ŞAKİRKARAAĞAÇ İLÇE MEVLÜT KARATAŞ
23 ISPARTA/ ULUBORLU İLÇE GÜLER KÜÇÜKEROĞLU
24 ISPARTA/ YENİŞARBADEMLİ İLÇE MEVLÜT BAYSAL
25 KASTAMONU/ DADAY İLÇE NECMETTİN PİRCİ
26 KIRKLARELİ/ KOFÇAZ İLÇE LEVENT ŞENOL
27 MUŞ/ BULANIK İLÇE KASIM ÖZENÇ
28 MUŞ/ HASKÖY İLÇE CEMAL ORBAY
29 MUŞ/ KORKUT İLÇE MEHMET ALİ SÖYLEMEZ
30 MUŞ/ MALAZGİRT İLÇE MUSTAFA YILDIRIM
31 MUŞ/ VARTO İLÇE SERACEDDİN SOLHAN
32 SİİRT/ BAYKAN İLÇE ABDURRAHMAN DİLMAÇ
33 SİİRT/ ERUH İLÇE TAHİR KESKİN
34 SİİRT/ KURTALAN İLÇE KAMURAN SÖZUNCU
35 SİİRT/ PERVARİ İLÇE ALİ BATUR
36 SİİRT/ ŞİRVAN İLÇE ERTUNÇ ENSARİOĞLU
37 SİİRT/ TİLLO İLÇE ADİL ALKIN
38 SİNOP/ ERFELEK İLÇE FERHAT KÖKLÜ
39 SİNOP/ GERZE İLÇE MUSTAFA ÖZ
40 SİNOP/ TÜRKELİ İLÇE SATI GÜREL
41 SİVAS/ ULAŞ İLÇE TURAN İLBEY
42 ŞIRNAK/ BEYTÜŞŞEBAP İLÇE MAZLUM GÜLER
43 ŞIRNAK/ GÜÇLÜKONAK İLÇE NAZMİ YILMAZ
44 ŞIRNAK/ İDİL İLÇE BÜLENT ŞEKİRDEN
45 ŞIRNAK/ SİLOPİ İLÇE MEHMET KARAHANLI
46 ŞIRNAK/ ULUDERE İLÇE NAZMİ AKYÜREK
47 TUNCELİ/ ÇEMİŞGEZEK İLÇE HASAN HAYRİ KANDU
48 TUNCELİ/ HOZAT İLÇE TAYYAR ORHAN
49 TUNCELİ/ MAZGİRT İLÇE NİYAZİ KORKMAZ
50 TUNCELİ/ NAZIMİYE İLÇE CANER TURMUŞ
51 TUNCELİ/ OVACIK İLÇE KAMİL ARSLAN
52 TUNCELİ/ PERTEK İLÇE İRFAN SAĞLIYAN
53 TUNCELİ/ PÜLÜMÜR İLÇE ASIM KOÇOĞLU
54 ZONGULDAK/ KİLİMLİ İLÇE SERDAR YARALI
55 ZONGULDAK/ KOZLU İLÇE MUHAMMET ÖZDEMİR