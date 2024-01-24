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MHP'de 55 belediye başkan adayı daha belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#MHP#Secim2024#Yerel Seçim
MHPde 55 belediye başkan adayı daha belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2024 17:14

MHP, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 7. etap olarak adaylıkları kesinleşen 2 Büyükşehir İlçe, 53 İlçe Belediye Başkan Adayı olmak üzere toplam 55 adayın daha isimlerini açıkladı.

Haberin Devamı

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz; " Partimizin yetkili kurullarının yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkanımız Sayın Devlet BAHÇELİ’nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 7. etap olarak adaylıkları kesinleşen 2 Büyükşehir İlçe, 53 İlçe Belediye Başkan Adayımızın isim listesi aşağıdadır. " dedi.

İşte adayların listesi...

1 KAHRAMANMARAŞ/ ÇAĞLAYANCERİT   BÜYÜKŞEHİR İLÇE            HASAN ONARAN

2 MUĞLA/ FETHİYE             BÜYÜKŞEHİR İLÇE            MUHAMMET KÖKTEN

3 ÇORUM/MECİTÖZÜ       İLÇE       OKAN ARIK

4 ÇORUM/ORTAKÖY         İLÇE       RAMAZAN ÖNCÜL

5 ÇORUM/ OĞUZLAR        İLÇE       ALİ YARBAŞI

6 AĞRI/ ELEŞKİRT İLÇE       FESİH KÖSEN

7 AĞRI/ PATNOS  İLÇE       BİLAL ŞİMŞEK

8 AĞRI/ TAŞLIÇAY İLÇE       HÂKİM TAŞDEMİR

Haberin Devamı

9 BİLECİK/ BOZÜYÜK          İLÇE       BAHADIR ÇETİN

10 BİLECİK/ GÖLPAZARI      İLÇE       İBRAHİM CEBECİ

11 BİLECİK/ İNHİSAR             İLÇE       ABDULLAH TÖRENCİ

12 BİLECİK/ OSMANELİ        İLÇE       ÖMER OYAR

13 BİLECİK/ PAZARYERİ       İLÇE       GÖKHAN DEĞİRMEN

14 BİLECİK/ SÖĞÜT               İLÇE       İSMET SEVER

15 BİLECİK/ YENİPAZAR       İLÇE       İLHAN ÖZDEN

16 HAKKÂRİ/ ÇUKURCA      İLÇE       NACİ SEVİNÇ

17 HAKKÂRİ/ DERECİK          İLÇE       ERKAN KAYA

18 HAKKÂRİ/ ŞEMDİNLİ      İLÇE       HALİM YILDIRIM

19 IĞDIR/ ARALIK   İLÇE       ÜMİT OK

20 IĞDIR/ KARAKOYUNLU  İLÇE       BAYRAM ALİ BALLI

21 IĞDIR/ TUZLUCA              İLÇE       SİNAN KELAT

22 ISPARTA/ ŞAKİRKARAAĞAÇ         İLÇE       MEVLÜT KARATAŞ

23 ISPARTA/ ULUBORLU     İLÇE       GÜLER KÜÇÜKEROĞLU

24 ISPARTA/ YENİŞARBADEMLİ       İLÇE       MEVLÜT BAYSAL

25 KASTAMONU/ DADAY   İLÇE       NECMETTİN PİRCİ

26 KIRKLARELİ/ KOFÇAZ      İLÇE       LEVENT ŞENOL

27 MUŞ/ BULANIK İLÇE       KASIM ÖZENÇ

28 MUŞ/ HASKÖY  İLÇE       CEMAL ORBAY

29 MUŞ/ KORKUT  İLÇE       MEHMET ALİ SÖYLEMEZ

30 MUŞ/ MALAZGİRT          İLÇE       MUSTAFA YILDIRIM

31 MUŞ/ VARTO     İLÇE       SERACEDDİN SOLHAN

32 SİİRT/ BAYKAN  İLÇE       ABDURRAHMAN DİLMAÇ

33 SİİRT/ ERUH        İLÇE       TAHİR KESKİN

Haberin Devamı

34 SİİRT/ KURTALAN            İLÇE       KAMURAN SÖZUNCU

35 SİİRT/ PERVARİ İLÇE       ALİ BATUR

36 SİİRT/ ŞİRVAN   İLÇE       ERTUNÇ ENSARİOĞLU

37 SİİRT/ TİLLO        İLÇE       ADİL ALKIN

38 SİNOP/ ERFELEK               İLÇE       FERHAT KÖKLÜ

39 SİNOP/ GERZE   İLÇE       MUSTAFA ÖZ

40 SİNOP/ TÜRKELİ               İLÇE       SATI GÜREL

41 SİVAS/ ULAŞ      İLÇE       TURAN İLBEY

42 ŞIRNAK/ BEYTÜŞŞEBAP İLÇE       MAZLUM GÜLER

43 ŞIRNAK/ GÜÇLÜKONAK İLÇE       NAZMİ YILMAZ

44 ŞIRNAK/ İDİL      İLÇE       BÜLENT ŞEKİRDEN

45 ŞIRNAK/ SİLOPİ İLÇE       MEHMET KARAHANLI

46 ŞIRNAK/ ULUDERE          İLÇE       NAZMİ AKYÜREK

47 TUNCELİ/ ÇEMİŞGEZEK İLÇE       HASAN HAYRİ KANDU

Haberin Devamı

48 TUNCELİ/ HOZAT             İLÇE       TAYYAR ORHAN

49 TUNCELİ/ MAZGİRT        İLÇE       NİYAZİ KORKMAZ

50 TUNCELİ/ NAZIMİYE       İLÇE       CANER TURMUŞ

51 TUNCELİ/ OVACIK           İLÇE       KAMİL ARSLAN

52 TUNCELİ/ PERTEK            İLÇE       İRFAN SAĞLIYAN

53 TUNCELİ/ PÜLÜMÜR      İLÇE       ASIM KOÇOĞLU

54 ZONGULDAK/ KİLİMLİ   İLÇE       SERDAR YARALI

55 ZONGULDAK/ KOZLU     İLÇE       MUHAMMET ÖZDEMİR

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