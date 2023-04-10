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MHP mevcudunu korudu

Güncelleme Tarihi:

#MHP#Aday#Liste
MHP mevcudunu korudu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2023 07:00

MHP Genel Merkezi, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri aday listesinde 15 kişiden oluşan Başkanlık Divanı’nın tamamı yer aldı.

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Divan üyelerine şehirlerin birinci sıralarında yer verildi. Mevcut 48 milletvekilinden de 5’i liste dışı kaldı. Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Konya Milletvekili Esin Kara ve Mersin Milletvekili Baki Şimşek listeye girmedi.

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İYİ PARTİ’DEN TRANSFER

Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz dördüncü sıraya, İstanbul 3. Bölge Milletvekili Arzu Erdem dördüncü sıraya, Ankara 2. Bölge Milletvekili Nevin Taşlıçay da aynı bölgeden üçüncü sıraya kaydırılarak, 2018 seçimlerine göre daha geriden listede yer aldılar. İYİ Parti’den MHP’ye geçen İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz da İstanbul 3. bölgeden üçüncü sıradan aday gösterildi.

MHP mevcudunu korudu

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OYUNCU ÖZLEM BALCI DA ADAY

27. Dönemde MHP’den seçilerek, daha sonra İYİ Parti’ye geçen Samsun Milletvekili Erhan Usta’nın yerine İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı İlyas Topsakal Samsun’dan birinci sıradan aday gösterildi. Partiden ihraç edilerek Demokrat Parti’ye geçen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt’un yerine ise MHP Ordu İl Başkanı Naci Şanlıtürk aday gösterildi. Seksenler dizisinin önemli oyuncularından Özlem Balcı da Muğla’dan birinci sıra adayı oldu.

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#MHP#Aday#Liste

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