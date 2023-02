MHP lideri Devlet Bahçeli: Hükümet etkin bir yöntemle yaraları sarıyor

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dün afet bölgesini ziyaret eden MHP lideri devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar;

İnsanlığın felaketler karşısındaki refleks ve tepkisi coğrafyaların hepsinde hemen hemen aynıdır. Çünkü insan olanın ruhu vardır, kalbi vardır acısı vardır.

Yalan haber yayan, dedikodu çıkaran, malumat kirliliğine umut bağlayan siyasi yamyamlığa heves eden kim varsa insanlığı kuşkulu ve tartışmaya açıktır.

FIRSATÇILARI VE MENFAATÇİLERİ TEK TEK NOT ALIYORUZ

Fırsatçılığın karanlığından istifade ede etiketleri arttıranlar, kiraları artıranlar, kasasını doldurmak için hareket edenler bu milletin bir ferdi olamayacağı gibi şerefli de sayılamazlar. Depremden Menfaat devşirmenin arayışında olanlar ahlaksızlığın markalarıdır. Bunları tek tek not aldığımız da bilinmelidir.

Siyaseti makul, medeni ve milli ilkelere müzahir yapmaktan aciz olanlar temelsiz eleştirilerini yapmadan önce aynaya bakmalıdırlar.

Milli felaketlerde ortak aidiyetler çevresinde uzlaşamayanlar insani değerlere her yönüyle yabancılaşan mihraklardır.

Kabul etmek lazımdır ki Türkiye devasa bir musibetin tesirindedir. Tektonik mirası, jeolojik müktesebatı, meteorolojik özellikleri ile Türkiye'miz doğal afetlerin risk ve tehlikelerine her zaman açıktır. Depremden sellere heyelanlardan çığlara kadar pek çok felaket belli aralıklarla görülmüş ve yaşanmıştır. Kaldı ki Türkiye dünyanın en başta gelen deprem kuşaklarının birisinin üzerindedir.

Nitekim deprem bilimciler tarafından K.Maraş depremi dünya üzerinde karada meydana gelen en büyük depremlerden birisi olarak tanımlanmıştır.

Depremle mücadele kapsamında 17 Ağustos 1999 Deprem felaketi bir milattır. Bu tarihten önce inşa edilmiş yapılarda zemin etüdü yapma zorunluluğu yoktu. Ahlaksız müteahhitler malzemeden çalmayı alışkanlık haline getirmişti.

"KİMSENİN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKILMAMALIDIR"

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2021 yılında açıklanan yeni kentsel dönüşüm vizyonuna göre 6.7 milyon riskli yapı tespit edilmiştir. Acilen eyleme geçmek lazımdır. Her yıl 300 bin binanın dönüştürülmesi planlanmıştır. Doğal afetler bundan sonra da kaçınılmaz şekilde yaşanacaktır. Dayanıklı bina yapmaktan başka ikinci bir seçenek yoktur. Etkin bir denetim mekanizması ile hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmamalıdır.

Felaketten çıkardığımız derslerle daha güvenli, daha sağlıklı bir geleceğin temelini atmalıyız. İnsan kaynaklı sorunları sıfırlamalıyız. İstanbul'da 1 milyon 528 bin 782 binanın olduğu kilometrekareye 3 bin 49 kişinin düştüğü bu kentimizde mevcut yapı stoğunun yüzde 70'nin 99 öncesi dikkate alındığından derhal harekete geçmemiz ertelenemez bir mecburiyettir. İstanbul için dillendirilen felaket senaryolarının bütün ihtimallerini değerlendirip muhtemel depremlere hazır olmalıyız.

HÜKÜMET VERİMLİ VE ETKİN BİR YÖNTEMLE YARALARI SARMAKTADIR

Hükümet verimli ve etkin bir afet yönetimiyle Kahramanmaraş depremindeki yaraları sarmaktadır. Devlet her şeye hakimdir. İftiralar ise beyhudedir. Acımız büyüktür, ancak hayatta zamanın hafifletmediği ve yumuşatmadığı hiçbir acı da yoktur.

Kaybedecek zamanımız yoktur. Cumhur ittifakı olarak biz bu ağır yükü her şart altında kaldırırız. Bedeli ne olursa olsun Türkiye'mize sahip çıkarız. Devlet her şeye hakimdir. İftiralar ise beyhudedir.

Baş döndürücü değişim dinamiklerinin hakim olduğu günümüzde kabuk değiştirmeyen yeni formatlarla güncellenmeyen neredeyse bir şey kalmamıştır ancak zincirleme felaketlerin tarifsiz sancısı ve sızısı hep aynıdır. Türk milletinin kutlu yolu ve yürüyüşü ne zaman çetin zorluklarla kesişse dayanışma duygusu her defasında imdada yetişmektedir.

Tahammül etmemiz gereken olayların akış istikametinde milli birlik ve kardeşliğimizin yıkılmaz kuvveti ile beklediğimiz huzurlu ve mutlu günlere Allah'ın izni ile hasıl olacağız.

Yardımlaşmanın gücü ile dayanışmanın güveni ile paylaşmanın keremi ile sabrın selameti ile metanetin enginliği ile kardeşliğin erdemi ile fedakarlığın enerjisi ile zorlukların üstesinden gelinecektir.

Depremde kaybettiğimiz insanlarımızı geri getiremeyiz ancak bunun dışında şehirlerimizi yeni baştan ihya edecek, depremzede vatandaşlarımızın hayatını normalleştirip mükemmel bir hale getirecek muktedir vasıf Türkiye Cumhuriyeti ile hükümeti de vardır.

Hiçbir insanımızı aç ve açıkta bırakmayacağız, çaresizliğin anaforuna terk etmeyeceğiz. Çetrefil sorunlar karşısında alternatif çözüm yolları bulacağız. Bazı siyasetçiler gibi çöp tenekesi karıştırmayacağız.

Türkiye Tek Yürek adı ile canlı olarak yayınlanan ortak kampanyada 115 milyar 146 milyon 528 bin Türk Lirası nakdi yardım 7 saatte toplanmıştır. Ayrıca 9 milyon 10 bin adet de kısa mesaj bağışı yapılmıştır. Bu tablo muazzam bir hayırseverlik örneğidir.

Nice dramlar, nice kayıplar, nice mucizevi kurtuluşlar, nice feci akıbetler yaşanmış olsa da üzerimize çöken 6 Şubat göçüğünden çok daha güçlü çıkacağız. Düşsek de kalkacağız devrilsek de doğrulacağız.

Her gecenin bir sabahı vardır. Her kışın bir baharı vardır. Her derdin bir şifası vardır. Allah sabredenlerle beraberdir. Depremde hayatını kaybetmiş tüm vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmetler, yaralı kardeşlerimize şifalar; milletime, acılı ailelere ve hepimize başsağlığı niyaz ediyorum.