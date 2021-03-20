MHP lideri Bahçeli'den çok sert mesajlar

Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

"Öyle günler, öyle bayramlar vardır ki, milli birliğin dayanağı, milli varlığın kaynağı, milli dirilişin kıvancıdır. Nevruz, işte böylesi bir bayramın adıdır. Nevruz uyanıştır, canlılıktır, kaynaşmadır, kucaklaşmadır, kutlu bir toparlanışın simgesidir.

Türk milleti Nevruz’la birlikte yeni ve umut dolu günlerin geleceğine inanmış, bu tarih ve kültür hazinesini bugüne kadar imrenilecek bir heyecanla ve yüksek hedefler eşliğinde yaşamış ve yaşatmıştır. Nevruz baharın müjdecisi, barışın ve kardeşliğin müellifidir.

Hoşgörü arayan Nevruz’un mesajlarına bakmalıdır, bereket ve bolluk özlemi çeken Nevruz’un ruhuna odaklanmalıdır. Nevruz Bayramı, Türk’ün bahar bayramıdır, Türk milletinin yeni günü, ilkyazı, taze yılıdır. Ergenekon’dan çıkış, Bozkurt’un geleceğe yürüyüşü Nevruz’la başlamıştır.

Balkanlar’dan Turan coğrafyasına kadar kutlanan Nevruz Bayramı, ayrılığa, ayrımcılığa, bölücülüğe, bölünmeye, nifaka ve şiddet niyetlerine karşı güvence, Türklüğün tarihin derinliklerinden gelen kültürel gücüdür. Nevruz’da yakılan ateşler ise kötülüğün defini hedeflemektedir.

Nevruz münasebetiyle yakılan her ateş temizliğe biraz daha yaklaşmaktır. Neşe ve sevinç halkaları üzerimizde oyun oynayan hain çevrelere karşı muazzam bir direncin ifadesidir. Nevruz biziz, biz Türk milletiyiz. Cemrelerin düşmesiyle ayaklanan doğa Nevruz’la yeşile bürünecektir.

Güneşin Koç burcuna girdiği Nevruz Bayramı’nın, yani Yeni Günün, iç barış ve huzur ortamımızın çelikleşmesine, birlik ve kardeşliğimizin çevikleşmesine, Türk ve İslam coğrafyalarının huzur ve selamete kavuşmasına vesile olmasını diliyorum. Nevruz Bayramı’mız kutlu olsun.

Niyazım odur ki, Cenab-ı Allah Türk milletinin varlığını ilanihaye korusun. Nevruz'u devlete ve millete meydan okuma fırsatı gören bölücülere karşı biriz, beraberiz, Allah’ın izniyle tahriklere, tacizlere, karanlık kampanyalara asla prim vermeyeceğiz.

Geçen hafta HDP Milletvekili Ö.Faruk Gergeroğlu’nun milletvekilliği düşürülmüş, adalet ve hukuk harfiyen uygulanmıştır. Fakat bu şahıs ilk günden itibaren direnişe geçmiş, TBMM terk etmeyerek milli iradeye kafa tutmuştur. Bu olacak ve sineye çekilecek bir şey değildir.

TBMM’nin Muhterem Başkanı’nı bu vesileyle göreve davet ediyorum: Yer yatağı derhal kaldırılmalı, milletvekilliği düşürülen kirli şahıs Gazi Meclis’ten behemehâl çıkarılmalıdır. Taviz, teslimiyeti getirir. Teslimiyet ise boyun eğmedir. Buna da hiç kimsenin hakkı yoktur.

Şayet TBMM Başkanı’nın yetkisi bu konuda sınırlıysa, süratle hazırlanacak bir maddelik kanun teklifinin Genel Kurul’da kabulüyle birlikte Gergeroğlu’nun yer yatağı ile beraber Meclis’in kapısının önüne koyulması mümkündür ve konu acildir."

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