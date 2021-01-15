MHP lideri Bahçeli: Cumhur İttifakı sonuna kadar yaşayacaktır

Twitter’dan açıklamalarda bulunan Bahçeli, şunları kaydetti:

“Net olarak açıklıyorum, neye mal olursa olsun cumhur ittifakı sonuna kadar yaşayacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı veya yapacağı temas ve ziyaretlerden rahatsız olmamız söz konusu değildir.

MİLLİ HEDEFLERE BAĞLI

Herkes işine baksın, falcılık yapmasın, niyet okumasın, boşa sallayıp dolu tutmanın arayışında olmasın. Cumhur ittifakı Türk milletinin ruh kökünden doğmuştur. Malum yorumcular bilsinler ki: Bit için dam yakmam. Pire için yorganı ateşe vermem. Cumhur ittifakını bozmayı hiçbir şart altında aklımın köşesinden geçirmem. Cumhur ittifakı, aziz milletimizin ve henüz doğmamış Türk çocuklarının huzur meşalesi, umut nişanesi, birlik ve kardeşlik kaynağıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızla ittifakımız çıkara değil tertemiz milli hedeflere bağlı ve millete hizmet aşkına dayalıdır.”