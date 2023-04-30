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MHP Lideri Bahçeli: Buzları eritip 3 hilalde buluşalım

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#Bahçeli#Miting#14 Mayıs
MHP Lideri Bahçeli: Buzları eritip 3 hilalde buluşalım
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2023 07:00

MHP Lideri Bahçeli, Eskişehir ve Kütahya mitinglerinde İYİ Parti seçmenine, “Sıcacık kucaklaşmamızla buzları eritip 3 hilalin etrafında buluşalım” çağrısında bulundu. CHP seçmenine de “Mustafa Kemal diyenlerin adresi Milliyetçi Hareket’tir” diye seslendi.

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“Aziz Milletim Sıra Sende” temalı mitingleri kapsamında dün Eskişehir Odunpazarı Meydanı ve Kütahya Zafer Meydanı’ndan vatandaşlara hitap eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, özetle şunları söyledi:

“CHP’ye oy veren kardeşlerim, gelin bu defa Milliyetçi Hareket Partisi diyelim. İYİ Parti’ye oy veren kardeşlerim, sıcacık kucaklaşmamızla buzları eritip üç hilalin etrafında buluşalım. Zillet ittifakının cumhurbaşkanı adayının dürüstlüğü yoktur. Maalesef Kılıçdaroğlu etnik ve mezhep tahrikçiliğine sapmıştır. Bugünkü CHP yönetiminin Gazi Mustafa Kemal Atatürk’le hiçbir ilgisi ve ilişkisi kalmamıştır. O halde Mustafa Kemal diyenlerin adresi Milliyetçi Hareket’tir.

CEMEVİ GERÇEĞİ KABUL EDİLMELİ

Kılıçdaroğlu’nun etnik ve mezhep temelli kimlik siyaseti çok tehlikelidir. Sonu uçurum olan bu yoldan derhal dönmelidir. İlk kez Alevi olduğunu itiraf etti. Elbette saygı duyarız, Alevi olduğunu söylemesini de hakkı görürüz. Kılıçdaroğlu’nun Aleviliği samimi değildir. Alevi İslam inancına sahip kardeşlerimiz bizim canımız, can beraberimizdir. Ne ayrımız vardır ne de gayrımız vardır. Cami ne kadar bizimse cemevi de o kadar bizimdir. Saz bizim, söz bizimdir, cem bizim, semah bizimdir. Cemevi gerçeği, siyasi kaygılardan uzak, cami-cemevi karşıtlığına dönüştürülmeden kabul edilmelidir.

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GİDECEĞİN TEK YER EVİN OLACAK

Alevi İslam inancına mensup kardeşlerimiz, cemevinin ibadethane olarak kabulünü arzulamaktadır. Şayet Alevi kardeşlerimiz cemevini ibadethane görüyorlarsa, ki öyledir, bize düşen sadece buna saygı duymak ve yapıcı ve destekleyici bir tavır almaktır. Kılıçdaroğlu bir kez olsun kamuoyunun karşısına çıkıp mertçe teklif ve temennilerini paylaştı mı? Alevi İslam inancına mensup kardeşlerimizi siyaset malzemesi yapmaktan başka neyi amaçladı? Sayın Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs’tan sonra kalan ömrünü geçirmek için gideceğin tek yer de evin olacak.”

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#Bahçeli#Miting#14 Mayıs

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