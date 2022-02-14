MHP il başkanları buluştu... Hedef ‘Millet İttifakı’nın yaptıklarını anlatmak’

Haberin Devamı

Toplantılarda, ağırlıklı olarak Seçim Kanunu’nda öngörülen değişiklikler ve ekonomik gelişmeler masaya yatırıldı. İki gün süren toplantılarda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, il başkanlarıyla bir araya gelerek sorunları ve talepleri dinledi. Özellikle de Doğu ve Güneydoğu Anadolu il başkanları ile birlikte çay içerek ayrı ayrı sohbetler yaptı.

‘ADIM ADIM 2023’

Toplantılarda ağırlıklı olarak 2023 seçimlerine hazırlık özelliği taşıyan siyasi faaliyetler üzerinde duruldu. MHP Divan Üyeleri tarafından kendi görev alanlarına dair sunumlar yapıldı. İlgili genel başkan yardımcıları; Seçim Kanunu’nda öngörülen değişiklikler, Siyaset ve Liderlik Okulu’nun programları, ekonomik gelişmeler, teşkilatların çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulundu. İl başkanlarına ayrıca Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan Siyasi Etik Kurulu’nun faaliyetleri konusunda da bilgi verildi.

Haberin Devamı

İl başkanları toplantısında, öncelikle 18 Şubat’ta İzmir’in Bayraklı içesinden başlayıp ilk etapta 125 ilçe ve altı ilde sürdürülecek olan “Adım Adım 2023 - İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantıları’na ağırlık verilmesi kararlaştırıldı. Bu toplantıların daha sonra ülke genelinde de yapılması öngörüldü.

‘MİLLETİMİZLE BULUŞUP DERTLEŞECEĞİZ’

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yapılacak çalışmalara ilişkin olarak şunları aktardı: “Gerek daha önceki toplantılarda, gerekse il başkanları toplantısında yapılan değerlendirmeler doğrultusunda belirlenen öncelikli hedeflerden biri, zillet ittifakı ve yıkıcı siyasi faaliyetleri hakkında milletimizin bilgilendirilmesidir.

CHP’nin kendini güçlü saydığı il ve ilçelerde milletimizle buluşup dertleşecek, yedisi bir yerde dediğimiz muhalefet korosunun kirli çoraplarını ortaya dökeceğiz. Başını ABD’nin çektiği Batılı ülkelerin neden halk iradesine rağmen Türkiye’de yönetim değişikliği istediğini, halk iradesiyle işbaşına gelen iktidarı ve Cumhur İttifakı’nın gücünü hazmedemeyip niçin zillet cephesini desteklediğini bıkıp usanmadan halka izah edeceğiz.

FİYAT ARTIŞLARI

Doğru politikalar ve isabetli hedeflemelerle, Türkiye yüksek enflasyon sarmalından kurtulacaktır. Açlık ve yoksulluk edebiyatıyla toplumu karamsarlığa sevk etmenin, kimseye yararı yoktur. Akaryakıt fiyatlarındaki artış ise iç dinamiklerden çok, küresel piyasalarda petrolün varil fiyatlarının aşırı yükselmesinden kaynaklanmaktadır. Ancak akaryakıt fiyatlarındaki artışların tüketici yararına kontrol altına alınması için, vergiler başta olmak üzere bazı yeni düzenlemelere gidilmesi gerektiği de bir gerçektir. Mevcut iktidar bu gerçeği görerek çalışmalara başlamıştır.”