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Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)-
Haber Giriş: 13.05.2021 - 10:25 | Son Güncelleme:

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türkeş'in mezarını ziyaret etti

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MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türkeş'in mezarını ziyaret etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayramın ilk günü partisinin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in anıt mezarını ziyaret etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramı nedeniyle Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti. Bahçeli, dua ettikten sonra Türkeş'in mezarına karanfil bırakıp, su döktü.

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Bahçeli, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Mübarek Ramazan Bayramı'nı milletçe tebrik ediyorum. Çok acılı günlerden geçiyoruz. Covid-19 yanında çevre ülkelerdeki büyük sıkıntılar, son Kudüs katliamları dikkate alındığı vakit hüzünlü ve buruk bir bayram geçirmekteyiz. İnşallah bayram sonrası huzur ve barış içinde bir Türkiye'yi görmek isteriz; Cenabı Allah'tan niyazımız budur" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türkeşin mezarını ziyaret etti

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