MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Kutsal bir emanettir, Ayasofya’dan ezan sesi yükselecektir’

MHP Lideri Devlet Bahçeli, iç ve dış politikada Libya, Doğu Akdeniz ve Yunanistan’ın yanı sıra iç politikada HDP ve CHP hakkında görüşlerini içeren yazılı bir açıklama yaptı. Bahçeli, yazılı açıklamasında özetle şunları kaydetti:

YUNANİSTAN AKLINI BAŞINA ALMALI

“Türkiye ile Libya arasında kurulan diyalog köprülerinin tarihsel, kültürel ve ülkesel müktesebata müzahir olacak şekilde tesisi ve temini sağlanmıştır. Darbeci Hafter’in işgal ve yıkım girişimleri boşa çıkarılmıştır. Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi, Mısır, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, hatta Suudi Arabistan gibi ülkelerin yanı sıra iç işgal cephesi de Türkiye ile Libya arasındaki müspet ilişkileri asla hazmedememişlerdir. CHP emperyalizmin sınır bekçisi olmak uğruna milli hedeflere kara çalmış, zalim planların tedarikçisi ve teşvikçisi konumuna göz göre göre düşmüştür. Siyasetin ayrık ve ayıplı markası CHP’nin bu durumu yürek yaralayıcı, utanç vesikasıdır.

Komşuluk hukukunu yok sayıp iki asırdır şantaj ve saldırgan bir siyasetin müellifi olan Yunanistan aklını başına almalı, denizin dibine gömülmek istemiyorsa denetim ve kontrolü elden bırakmamalıdır. Türkiye hiçbir küstahın sabah akşam tehdit edeceği bir ülke değildir. Herkes haddini hududunu iyi bilmelidir.

Ayasofya Camisi’nde manevi aşk ve adanmışlıkla okunan Fetih Suresi’nden rahatsızlık duyan, egemen devlet vasfımızı hiçe sayıp hayasızca tepki gösteren Yunan hükümetine hatırlatırım ki, Ayasofya fethin kutlu bir sembolü, kutsal bir emanetidir. Bizans’ı ihya peşinde koşan ahmaklar boşa kürek çekmektedir. Ayasofya Müslüman Türk milletinin fetih camisidir. Bu hakikat değişmeyecektir. Herkes hesabını buna göre yapmalıdır. Ayasofya’dan çan sesi değil, Allah’ın izniyle ezan sesi yükselecektir.”

HAİN BİR HEDEFİN İCRA PLANI

'HDP’nin Ankara’ya yürüyüş başlatma kararı alması habis ve hain bir hedefin icra planlamasıdır. Kılıçdaroğlu başta olmak üzere, CHP’li yöneticilerin devamlı; ‘Bizi sokağa çekmek istiyorlar’ beyanı sinsi bir hazırlığın, sokaktan iktidar ve ikbal devşirmenin gizli ajandasıdır. Hakkında fezleke düzenlenen milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasını 7 Mart 2016’da ilk kez dile getiren CHP Genel Başkanı’dır. İki HDP’li, bir CHP’linin milletvekilliklerinin düşürülmesi adaletin ve demokrasi ahlakının zorunlu bir gereğidir.'