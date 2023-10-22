MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: Yeni anayasa ile demokratik süreç taçlanacaktır

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İzmir, MHP Genel Merkezi'nin 2024 Yerel Seçimlerine yönelik gerçekleştirdiği 'Diyar Diyar Anadolu' Temalı Ege Bölge İstişare Toplantıları'ndan birine ev sahipliği yaptı. Balçova Termal Tesisleri Kardelen Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, başkanlık etti. Toplantıda MHP TBMM Grup Başkanvekili, Manisa Milletvekili Erkan Akçay, MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, MHP Genel Sekreter Yardımcısı B. Bumin Özarslan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve MYK üyeleri katıldı. Toplantıda ayrıca İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Muğla, Uşak ve Burdur il başkan ve yöneticileri, ilçe başkan ve yöneticileri, belediye başkanları ve meclis üyeleri de hazır bulundu.

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'TÜRK MİLLETİ SESSİZ KALAMAZ'

Toplantıda konuşan Feti Yıldız, İsrail ile Filistin arasında süren çatışmalara değinerek, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrıyı yineledi. Yıldız, "Filistin paramparça halde kan ağlarken ABD Başkanı katillerin sırtını sıvazlıyor. Gazze'de hastanede yapılan füze saldırısı ile katledilen çocuk, kadın sayısı 471'e ulaşmıştır. Genel Başkanı'mız tahammül edilemeyecek saldırılara karşı bir çağrı yaptı, şu açıklamayı tekrar paylaşmak istiyorum; görüldüğü kadarıyla İsrail-Filistin arasındaki çatışmaların tırmanması hususunda alçak bir tertip, kesintisiz ilerlemektedir. Kanlı süreç böyle gitmemelidir. Dünya kuzuların sessizliğine gömülmüşken Türk milleti sessiz kalamaz, kalmamalıdır, kalmayacaktır. Bizim çağrımız şudur; eğer bugünden itibaren, 24 saat içinde ateşkes sağlanmazsa, saldırılar durmazsa, milletimle açık açık paylaşıyorum ki; Türkiye süratle devreye girmeli, tarihi sorumluluğu neyse yapmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti, Gazze'dekilerin huzur ve güven içinde yaşayacağı bir İslam devleti yapmaya muktedir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın aktif ve çok boyutlu mücadelesinde Türk milleti yanındadır. Yaşasın çocuklar, kahrolsun emperyalizm. Hep birlikte bunu haykırıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tahliye konusunda göreve hazır olduğunu biliyoruz. Başta İsrail Başbakanı Netanyahu ve katliamın tüm failleri, insanlığa karşı işlenen savaş suçlarına bakan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalı ve Filistin unutulmadan savaş suçluları hakkında tutuklama kararı çıkarılmalıdır" dedi.

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'CUMHUR İTTİFAKI TARİHİ BİRLİKTELİKTİR'

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremin yaralarını sarmak için acil adımlar atılması gerektiğini ifade eden Yıldız, "650 bin konut vatandaşımıza inşa edilerek sosyal ve ekonomik reformlarla, emeklilerimizin rahat bir hayat sürmesi için hak ettikleri gerekli düzenlemeler hayata geçirilmelidir. Terörün kökü kazınırken 17 Mart 2024 tarihinde Allah'ın izniyle büyük kurultayımızı yapacağız. Cumhur İttifakı sadece bir seçim ittifakı olmayıp, iç ve dış kaynaklı girişimler karşısında milli ve ahlaki bir duruş, tarihi birlikteliktir. Anayasa ile güvence altında bulunan cumhuriyetin temel nitelikleri, milletin ülkesiyle bölünmez bütünlüğü, Cumhur İttifakı'nın kırmızı çizgileridir" diye konuştu.

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'YENİ ANAYASA İHTİYAÇ VARDIR'

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimler için partilerinin görevlendirmeler yaptığını kaydeden Yıldız, merkezi yönetimle Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Adana, Mersin gibi illerde ortaya çıkan uyumsuzluğu, 31 Mart'ta alınacak seçim sonuçlarıyla ortadan kaldırmak istediklerini dile getirdi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için de atılması gereken adımlar bulunduğunu söyleyen Yıldız, "Ekonomik ve sosyal refahı arttırıp, demokrasiyi ileriye taşımak için en başta bir yeni anayasaya ihtiyaç vardır. Yeni düzenlemeler gerekli olduğunu düşünüyoruz. Milli ve manevi değerlerden ilham alan, bize özgü yeni bir anayasa olmalıdır. Bu Cumhur İttifakı'mızın milletimize sözü, gelecek nesillere karşı da görevidir. Ortam, yeni bir anayasa yapmaya uygundur. Yeni anayasa ile demokratik süreç taçlanacaktır. AK Parti'nin hazırladığı anayasa teklifi var. Önümüzdeki günlerde bizim hazırladığımız anayasa teklifi için de bir araya gelip, yeni bir anayasayı gündeme getirecek ve kamuoyu ile paylaşacağız. Muhalefet de bu demokratik atılım karşısında, umarım reddetme yolunu seçmez. Siyasi partiler ve seçim kanununda düzenleme yapılmalıdır. 2 yıl önce, 40 yıldır uygulanan seçim barajını yüzde 7'ye düşürdük. Demokrasi uzlaşı kültürüyle yapılmalıdır. Muhalefet, 'Sizin hiçbir şeyinizi dinlemem' diyor. Bir tesadüf eseri kazandığı büyükşehirlerde yaptığı hileler, yolsuzluklar ortada. Her gün bir mali operasyon yapılmakta. Bir kısmı tutuklanıp, bir kısmı bırakılmaktadır" dedi.

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PARTİLERE HAZİNE YARDIMI

Siyasette katılımı arttırmak için parti üyeliğinin önemine dikkati çeken Yıldız, "Bir terör örgütünün Meclis'teki uzantısı seçimlerde, Meclis'ten Hazine olarak 600 milyon liranın üzerinde yardım aldı. Ve seçime katılmadı başka bir isimle, Yeşil Sol olarak katıldı. Anayasa Mahkemesi'ne başvurup, 'Bu yardım Türk askerine, milletine mermi olarak geri dönüyor' dedik. 405 milyon lirayı bu parti aldı. Artık dağa mı gönderdi, mermi ya da silah mı aldı? Bilmiyoruz" diye konuştu. Siyaset kanunu çıkarılması gerektiğini ifade eden Yıldız, şöyle devam etti: "Milletvekillerinin parti değişimi konusunda kurallar konulmalıdır. Partisinden istifa eden ya da ihraç edilen milletvekili, başka bir partiye giriyor. Muhafazakarların oyuyla sol bir partinin milletvekili haline geliyor. Millet iradesinde bir sapma oluyor. Bunun çaresi, bağımsız vekil olarak kalmasıdır."

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'TÜRKİYE BEKA MÜCADELESİ VERİYOR'

MHP Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu da Türkiye'nin medeniyetleri yutan, milletleri tarih sahnesinden silen bir coğrafyada varlık mücadelesi verdiğini söyledi. Osmanağaoğlu, "Balkanlar karıştırılmaya çalışılmakta, Karadeniz'in kuzeyinde barış sınanmakta, Suriye ve Irak cephesinde terörden medet umulmaktadır. Kuzey Afrika'da saflar zorlanmaktadır. Açık ve net bir şekilde ifade etmem gerekir ki, bu tablo Türkiye'nin etrafını ateş çemberiyle çevrelendiğini göstermektedir. Elbette bu, bir ilk değil. Bu kaosun kapımızı ilk zorlaması değildir. 'Türkiye bir beka mücadelesi vermektedir' dendiğinde, bu uyarıyı itibarsızlaştırmaya çalışanları hatırlayın. MHP, 'önce ülkem' diyerek peş peşe fedakarlık yaptığında yalanlarla saldıranları unutmayın, unutturmayın" dedi. Yerel seçimler için çalışmaları hızlandırdıklarını belirten Osmanağaoğlu, "Mart 2024'te gerçekleştirilecek yerel seçimlerde partimizin üretken belediyeciliği ile tanışmayan vatandaşlarımızı tanıştırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

'DEVLET VE YEREL HİZMETLER TEK BİR HEDEFE YÖNELMELİ'

MHP İzmir İl Başkan Veysel Şahin ise bebeklerin, çocukların ve masumların katledildiği vahşetin medeni batı tarafından seyredildiğini söyledi. Şahin, Türk devletinin küresel güç ve lider ülke olması gerektiğini savundu. Yerel seçimlerle ilgili sürece de değinen Şahin, "Türk milletinin yerel yönetimlerle merkezi yönetimler ikilemini ortadan kaldırma, devlet ve yerel hizmetleri tek bir hedefe yönelmek artık mecburiyet olmuştur. Ülke kaynaklarımız, insanımızın alın teri ve emekleri, PKK yandaşı HDP belediyelerinde ve bankamatik merkezli çağ dışı CHP belediyelerinde heba edilemeyecek kadar kutsaldır" dedi.

'MHP, TÜRKİYE'NİN SİGORTASIDIR'

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de toplantıda söz alarak 2009 yılında göreve geldiğini ve 15 yıldır bu görevi sürdürdüğünü dile getirdi. Ergün, "17 ilçemizde 1,5 milyona yaklaşan nüfusuyla her noktaya dokunan bir büyükşehir olmanın gururunu yaşıyoruz. Tek amacımız; sayın MHP Genel Başkanı'mız Devlet Bahçeli'yi en iyi şekilde temsil etmek ve 3 hilale layık olmak bizlere en büyük şereftir. MHP, Türkiye'nin sigortasıdır. 2024 yılı Mart seçimlerinin inşallah Cumhur İttifakı ve MHP'nin zaferiyle sonuçlanacağından hiç şüphe duymuyorum" diye konuştu. Toplantı partililerin konuşmaları ile devam etti.(DHA)