MHP 55’inci yıldönümünü kutladı... Bahçeli’den AYM’ye sert çıkış

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MHP, kuruluşunun 55’inci yıldönümünü dün ATO Congresium’da düzenlenen özel bir tören ile kutladı. Bahçeli, törende yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi: “Ülkücü olmak için serdengeçti bir yürek lazımdır. Ülkücü kalmak için uyanık bir şuur lazımdır. 55 yıl içinde dalımızın kırıldığı dönemler oldu; bu suretle zannettiler ki yıkıldık, zannettiler ki çöktük. Çok şükür kökümüz ve gövdemiz sağlamdı, bir başka baharda filiz filiz açmak için sadece yaprak döktüğümüzü göremediler veya görmek istemediler. Partimizin yaşı 55 olsa bile davamızın yaşı Türklüğün yaşıyla eştir, eşittir.

ADALET İLKESİNE SAVAŞ

Bugünkü CHP DEM’lenmekle kalmamış, kriz ve kargaşaya düşmüş, kapanın elinde kalan bir parti hüviyetine bürünmüştür. Ölü ele geçirilen DHKP-C’li iki teröristin kimler tarafından savunulduğu, bu alçaklardan birisinin cezaevindeyken yazdığı mektubu Meclis’te okuyan CHP’linin kim olduğu deşifre olmuştur. Daha vahimi bir terörist lehine AYM’nin 6 Şubat 2020 tarihinde açıkladığı hak ihlali kararıdır. AYM adalet ve hukuk ilkelerine savaş açmıştır. 6 Şubat 2020 tarihinde hak ihlali kararıyla ödüllendirilen DHKP-C’li terörist tam 4 yıl sonra hunhar bir terör saldırısı esnasında hamd olsun imha edilmiş, adalet bir nebze de olsa yerini bulmuştur. Mahkeme Başkanı, utanmadan AYM kararlarının 153’üncü maddeye göre kesin olduğundan bahisle gerçek ve tüzel kişileri bağlayacağını iddia etmektedir. Bey hey vicdansızlar, teröristin hakkı mı olur?

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MİLLİ GÜVENLİK SORUNUDUR

Anayasa’nın 153’üncü maddesi bireysel hak ihlali kararlarını kapsamayacağına göre, neyin dayatmasını yapıyorsunuz? Nereye hizmet ediyorsunuz? AYM artık milli güvenlik sorunudur. Mahkeme başkanı ve mahut üyeler devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün, toplumsal huzur ve güvenliğin muarızı haline gelmişlerdir. Böyle bir mahkeme yapısı yüksek yargı organları içinde yer alamaz, almamalıdır. Verdiği skandal hak ihlali kararlarıyla iç barış ve huzur ortamını sarsan ve kaos üretim merkezi olduğunu teyit eden AYM ya kapatılmalı ya da yeni baştan yapılandırılmalıdır.”