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MGK’nın ardından son dakika açıklaması: İrina Harekatı’na karşı adımlar atılacak
MGK bildirisinde, İrina Harekatı kapsamındaki uygulamaya karşı her alanda gerekli adımların atılacağı ifade edildi.
MGK bildirisinde, İrini Harekatı kapsamında Türk gemisine yönelik tek taraflı, uluslararası hukuka ve müttefiklik ilişkilerine aykırı müdahale kınandı
MGK bildirisinde, ülkenin güney sınırlarında bir terör koridoruna kesinlikle müsaade edilmeyeceği bir kez daha teyit edildi.
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