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Mezuniyet töreninde helyum gazlı balon paniği: 8 öğrenci yaralandı

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#Gaziantep#Lise#Gaziantep
Mezuniyet töreninde helyum gazlı balon paniği: 8 öğrenci yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2024 14:38

Gaziantep'te, bir lisenin mezuniyet kutlamasında helyum gazlı balonların patlamasıyla 8 öğrenci yaralandı. Olay, cep telefonuyla görüntülendi.

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Ayıntap Anadolu Lisesi’nde 2023- 2024 eğitim yılı için mezuniyet töreni düzenlendi. Etkinlikte öğrencilere helyum gazlı balonlar dağıtılmaya başlandı. Ancak bu sırada balonlardan bazıları, bilinmeyen sebeple patladı. Balonlardan etrafa yayılan ateş nedeniyle 8 öğrenci yaraladı. İhbarla, okula sağlık ekipleri sevk edildi. 6 öğrenciye ayakta müdahale edilirken, 2 öğrenci ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Balonların patlama anı bir velinin cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde balonların patlaması ve yaşanan panik yer aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mezuniyet töreninde helyum gazlı balon paniği: 8 öğrenci yaralandı

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#Gaziantep#Lise#Gaziantep

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